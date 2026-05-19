In Engeland is een bom gebarsten rond de play-offs voor promotie naar de Premier League. Southampton wist zich daarvoor te plaatsen, maar kwam vervolgens zeer negatief in het nieuws rond de 'spy-gaye'. Nu blijkt het incident desastreuze gevolgen te hebben voor de club.

De afgelopen week was heel Engeland al in de ban van de zogeheten 'spy-gate'. Een onbekende jongeman stond stiekem achter een boom te filmen bij de training van Middlesbrough. Die ploeg was volle bak in voorbereiding op de spannende play-offs voor promotie naar de Premier League.

Hard ingegrepen

Al vrij snel werd duidelijk dat de man was gestuurd door de club Southampton, dat het tegen Middlesbrough zou opnemen. Uiteindelijk wonnen The Saints die ontmoeting over twee wedstrijden en plaatsten ze zich voor de eindstrijd. Maar daar is nu een keiharde streep doorgezet.

De Engelse voetbalbond maakte dinsdag namelijk bekend dat Southampton is uitgesloten van deelname aan de finale van de play-offs. Dat heeft alles te maken met de analist van The Saints die stiekem zou hebben gefilmd bij een besloten training van tegenstander Middlesbrough. Daar was de bond niet van gediend, waarna ze dus hard hebben ingegrepen.

Grote belangen

Voor Middlesbrough is het overigens goed nieuws. Zij mogen immers de plek innemen van het 'onsportieve' Southampton in de finale van de play-offs. Die vindt komende zaterdag plaats in het iconische stadion Wembley. Middlesbrough treft daarin nu Hull City, tijdens een duel waarin de belangen enorm groot zijn.

Promotie naar de Premier League levert namelijk ongeveer 250 miljoen euro op. Alleen al aan de tv-gelden van de 38 wedstrijden verdienen clubs bakken met geld. De commerciële groei van Southampton, dat een jaar eerder juist degradeerde, is nu dus een halt toegeroepen. Voor Middlesbrough liggen nu juist de gouden bergen in het verschiet, nadat de club eerder nog flink baalde.

Berisping

Southampton is officieel gestraft rond het overtreden van de regels met betrekking tot het zonder toestemming filmen van trainingen van andere clubs. Zij krijgen bovendien een puntenaftrek van vier punten in het nieuwe seizoen én een officiële berisping.

Het was nota bene de BBC door wie het balletje echt ging rollen. De analist bleek zijn wagen te hebben geparkeerd bij een nabijgelegen golfclub. Hij werd bovendien snel op de foto gezet door de huisfotograaf van Middlesbrough. Nadat de insluiper was herkend op de website van Southampton stapte Boro naar de EFL. Dat heeft nu dus de zware sancties als gevolg.

