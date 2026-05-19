Lamine Yamal staat als één van de beste voetballers van de wereld natuurlijk volop in de schijnwerpers. Maar over zijn privéleven is niet al te veel bekend. Dinsdag geniet het supertalent van een welverdiende rust op Griekenland, al wakkert hij daar de geruchten van een nieuwe vriendin behoorlijk aan. Yamal werd hand in hand gespot met een Spaanse influencer.

Lamine Yamal is sinds medio april al niet meer in actie gekomen voor zijn club FC Barcelona. Hij heeft nog altijd last van een slepende spierblessure. Bovendien werd eerder deze week bekend dat hij de eerste groepswedstrijd van Spanje op het WK mogelijk moet missen. Daardoor gebruikt de behendige aanvaller zijn vrije tijd om eens even lekker op vakantie te gaan. Maar als je zo wereldberoemd bent, val je natuurlijk overal op.

Tripje naar Griekenland

De 18-jarige Yamal gebruikte de afgelopen dagen om eens even lekker te genieten in het zonnige Griekenland. Daar was hij echter niet alleen. Verschillende media in het populaire vakantieland hebben de Spaanse international immers gespot met een influencer aan zijn zijde. Bovendien liepen de twee dus hand in hand, wat de geruchten over een mogelijke relatie alleen maar meer aanwakkert.

Yamal werd geflankeerd door Inés García, die hard aan de weg timmert als influencer. Ze is 21 jaar oud en komt uit Sevilla. Op Instagram heeft ze bijna honderd duizend volgers, terwijl ze op TikTok zelfs 170 duizend volgers heeft. García staat vooral bekend als liefhebber van de mode, waar ze haar fans wekelijks tips over geeft. Het is bovendien niet de eerste keer dat de twee zijn gespot.

Nieuwe liefde?

Onlangs werden Yamal en García immers ook al gespot toen ze genoten van een lekker hapje eten in een restaurant in Barcelona. Met het reisje naar Griekenland erbij lijkt het nu dus wel definitief aan te zijn. Over een mogelijke vriendin van Yamal was lange tijd niks bekend, nadat zijn relatie met Nicki Nicole, een beroemde rapartieste, strandde.

Het lijkt overigens slechts om een kort tripje te gaan. FC Barcelona speelt komend weekend nog de laatste wedstrijd in La Liga. Dan gaat de kersvers kampioen op bezoek bij Valencia. Het ligt in de lijn der verwachting dat Yamal daar gewoon weer bij is om zijn teamgenoten aan te moedigen.

🎥 | Lamine Yamal with Inés García in Greece today. 🤩🇬🇷❤️ pic.twitter.com/yvHXWueGtm — Access Yamal (@AccessYamal) May 19, 2026

