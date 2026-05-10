Arsenal kan de eerste landstitel sinds 2004 nu echt ruiken. Zonder Jurriën Timber had de koploper in de Premier League het ontzettend zwaar op bezoek bij West Ham United, maar in de slotfase won het toch dankzij een goal van Leandro Trossard en een spraakmakend VAR-moment. Arsenal is daardoor nog twee zeges verwijderd van de landstitel.

Arsenal koesterde een voorsprong van twee punten op rivaal Manchester City nadat The Citizens vorige week met 3-3 gelijkspeelden bij Everton. De ploeg uit Noord-Londen wist daardoor dat het aan drie zeges in de laatste drie speelrondes genoeg zou hebben aan de eerste titel in 22 jaar, maar degradatiekandidaat West Ham maakte Arsenal zondag lange tijd het leven flink zuur.

West Ham strijdt met Tottenham Hotspur om handhaving in de Premier League en dat er veel op het spel stond voor de thuisploeg bleek wel tegen Arsenal. The Hammers streden voor elke meter tegen de koploper en hielden heel lang stand. In de slotfase leken zij zelfs meer aanspraak te maken op een goal, maar toen sloeg Arsenal plotseling toe.

Hectische slotfase

Trossard schoot de bal vijf minuten voor tijd in een bomvol strafschopgebied binnen op aangeven van Martin Odegaard en zorgde daarmee voor dolle vreugde bij de koploper. De ploeg van Mikel Arteta hoefde enkel nog de laatste paar minuten te overleven, maar daarin leek het alsnog mis te gaan.

Callum Wilson schoot in de vijfde minuut van de blessuretijd de bal uit een corner snoeihard binnen, maar direct beklaagden de spelers van Arsenal zich bij de scheidsrechter. West Ham-speler Pablo zou namelijk een overtreding hebben begaan op doelman David Raya.

Scheidsrechter Chris Kavanaugh wilde er in eerste instantie niet aan, maar werd door de VAR naar het scherm geroepen. Na lang twijfelen vond hij het ook een overtreding en dus keurde hij de goal af. Arsenal hield vervolgens wel stand en heeft daardoor nog twee zeges nodig voor de eerste titel sinds 2004.

Titel nu heel dichtbij

Arsenal heeft met nog twee duels te spelen een voorsprong van vijf punten op naaste concurrent Manchester City, dat nog één duel tegoed heeft. Arsenal speelt nog thuis tegen Burnley en uit tegen Crystal Palace. Als concurrent City aanstaande woensdag punten laat liggen thuis tegen Crystal Palace dan kan Arsenal tegen Burnley al kampioen worden.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover