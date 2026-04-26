Liverpool was zaterdag met 3-1 te sterk voor Crystal Palace, maar Arne Slot had niet alleen maar reden tot lachen. De manager was 'not amused' over een beslissing van de scheidsrechter en maakte daar na afloop geen geheim van.

Lange tijd was er niets aan de hand voor The Reds, die via Alexander Isak en Andrew Robertson voor rust al een 2-0 voorsprong hadden opgebouwd. Maar halverwege de tweede helft werd het ineens spannend: Daniel Muñoz maakte de aansluitingstreffer, maar daarvoor gebeurde iets opmerkelijks.

Doelman Freddie Woodman bracht redding, maar de Liverpool-keeper blesseerde zich daarbij. Hij bleef liggen en daar profiteerde Palace juist van. Muñoz schoot van een afstandje binnen terwijl de keeper op de grond lag met veel pijn, tot woede van Slot. Die boosheid was na afloop nog niet gezakt. "Ik vind niet dat we zo'n doelpunt verdienden", laat hij weten op de persconferentie.

Slot begrijpt er niets van dat de leidsman niet ingreep. En volgens hem is het niet de eerste flater van de scheidsrechters tijdens dit Liverpool-seizoen. "Is er dan geen enkele wedstrijd waarin we de scheidsrechters niet hoeven te bespreken?"

De doelpuntenmaker Muñoz kreeg ook veel kritiek, maar Slot vindt niet dat hem écht iets te verwijten val. "Ik verwijt het hem niet zoveel als dat ik het de scheidsrechter doe", aldus de Nederlander met een boodschap gericht aan arbiter Andrew Medley.

Uiteindelijk kwam het nog goed dankzij Florian Wirtz, die in de blessuretijd de beslissende 3-1 maakte. Daardoor wonnen The Reds wel 'gewoon' en blijven ze op koers voor plek vijf en dus Champions League voetbal. Een tegenvaller was het uitvallen van Mohamed Salah. De Egyptenaar greep naar zijn hamstring en heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd voor de club gespeeld. Hij vertrekt immers na dit seizoen.