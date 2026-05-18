Kampioen PSV en nummer twee Feyenoord gaan namens Nederland de competitiefase van de Champions League. Vanuit de voorrondes krijgen ze mogelijk nog gezelschap van NEC, dat verrassend derde werd in de Eredivisie. In het totale deelnemersveld van 36 ploegen zijn er al veel namen bekend. Check hier welke teams Champions League spelen komend seizoen.

PSV was het afgelopen jaar oppermachtig in de Eredivisie en had al ver voor het einde van het seizoen de titel en daarmee ook een ticket voor de Champions League in handen. Feyenoord maakte het een stuk spannender, maar met nog één wedstrijd te gaan waren ook de Rotterdammers zeker van een plekje in het miljardenbal. Het is de laatste keer dat de nummers 1 en 2 van de Eredivisie rechtstreeks worden toegelaten tot het hoofdtoernooi, want volgend seizoen zal door slechte Europese resultaten alleen de kampioen zich direct plaatsen.

36 deelnemers aan Champions League

In totaal zullen er komend jaar naast PSV en Feyenoord nog 34 teams meedoen aan de Champions League. De 36 clubs spelen in één grote competitie tegen elkaar. Iedere ploeg speelt acht keer tegen een ander team. Elke club speelt vier keer thuis en ook vier keer uit.

Van de 36 clubs plaatsen er 29 zich via de nationale competities en zeven via de play-offs. Aan het einde van het huidige seizoen zullen er dus maximaal 29 deelnemers bekend zijn en op dit moment zijn achttien clubs zeker. Elf plekken worden de komende weken nog verdeeld in de eindfase van de competities. Bekijk hieronder de voorlopige lijst met deelnemers aan de Champions League:

PSV

Feyenoord

Arsenal

Manchester City

Manchester United

Aston Villa

Internazionale

Napoli

FC Barcelona

Real Madrid

Villarreal

Atlético Madrid

Real Betis

Bayern München

Borussia Dortmund

RB Leipzig

VfB Stuttgart

Paris Saint-Germain

Lens

OSC Lille

FC Porto

Slavia Praag

Galatasaray

Shakhtar Donetsk

NEC ook Champions League

Mogelijk voegt zich later nog een derde Nederlandse deelnemer bij dit rijtje deelnemers, maar die zal zich wel door de voorrondes moeten knokken. NEC kwam als derde in de Eredivisie uit en mag dus voor het eerst Champions League-voetbal gaan spelen. De club van Dick Schreuder stroomt in de derde voorronde in en moet twee tegenstanders uitschakelen om de hoofdfase te bereiken.

Verliest NEC meteen, dan is het verzekerd van de competitiefase van de Europa League en dus gaan er sowieso acht Europese duels gespeeld worden door de Nijmeegse club, waarvan vier in de eigen Goffert. In de voorrondes van de Champions League zitten tegenstanders van formaat die geloot kunnen worden: Olympique Lyon, Sporting en Sparta Praag bijvoorbeeld.

