De zorgen rond Memphis Depay blijven maar toenemen. Ook zondagavond ontbrak de topscorer van het Nederlands elftal in de selectie van zijn club Corinthians. De tijd begint nu toch wel echt te dringen voor Depay, met het oog op het aanstaande WK voetbal.

Memphis Depay is al weken niet meer in actie gekomen. En dat terwijl, met het oog op het WK voetbal dat voor de deur staat, speelminuten enorm belangrijk zijn. Eerder meende bondscoach Ronald Koeman dat hij alleen spelers met wedstrijdritme wilde meenemen, al krabbelde hij daar iets later weer van terug. Dat Depay ook deze zondag verstek moet laten gaan, is een slecht teken.

Race tegen de klok

Zondagavond speelde Depay's ploeg Corinthians tegen Botafogo en verloor dat duel ook nog eens. Bij het bekendmaken van de selectie van de formatie uit Sao Paulo bleek dat de sterke aanvaller nog altijd niet inzetbaar is. Het eerste WK-duel staat gepland voor 14 juni, waardoor het inmiddels alle zeilen bijzetten is voor Depay.

De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal miste sinds medio maart veertien duels voor zijn Braziliaanse club. De tijd om überhaupt nog minuten te maken voor het mondiale eindtoernooi wordt dus ook steeds korter. Met het missen van de wedstrijd van zondagavond, staan er nog slechts vier duels voor Corinthians op de planning voordat de spelers afreizen naar Noord-Amerika.

Puzzelen voor Koeman

Depay heeft dus nog de mogelijkheid om minuten te maken, mits hij snel weer fit wordt. Dat geldt niet voor één van zijn mogelijke vervangers. Emmanuel Emegha is nog altijd niet fit en zal ook de laatste wedstrijd van zijn club Strasbourg moeten overslaan. De kans lijkt daardoor nihil dat de snelle spits wordt opgeroepen door Koeman.

Nederland heeft sowieso al met veel blessures te maken, waardoor het op verschillende posities puzzelen wordt voor de bondscoach. Eerder raakten Jerdy Schouten en Xavi Simons al zwaar geblesseerd. Deze week werd ook bekend dat Matthijs de Ligt het WK vanwege een operatie niet kan halen. Bovendien is ook Arsenal-speler Jurriën Timber al een tijdlang geblesseerd. Hij hoopt echter nog voor het eind van het seizoen zijn rentree te kunnen maken.

