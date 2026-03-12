St James Park en St. James' Park. Op het oog twee dezelfde plaatsen, maar in het echt een wereld van verschil. Daar kwam een fan van FC Barcelona ook achter toen hij deze week dacht zijn ploeg achterna te reizen naar Newcastle upon Tyne, voor het treffen in de Champions League. Bij aankomst kwam hij bedrogen uit.

Je moet er wat voor over hebben, om je favoriete club achterna te reizen in Europa. Dat is tegenwoordig geen goedkope bezigheid. Een supporter van Barça wilde naar de confrontatie tussen zijn ploeg en Newcastle United in de achtste finales van de Champions League, maar eindigde bij een wedstrijd in de Engelse League One...

Bijna 500 kilometer zuidwaarts

Waar voetbalfans in St. James' Park in Newcastle het schouwspel tussen United en FC Barcelona kregen voorgeschoteld, ging het op St James Park tussen Exeter City en en Lincoln City. De Spaanse supporter arriveerde bij het krakkemikkige stadion van de Engelse voetbaldwerg, hemelsbreed zo'n 500 kilometer van Newcastle upon Tyne vandaan.

Vanuit Londen had de Spanjaard de reis naar het verkeerde St James Park gemaakt. Eenmaal aangekomen in Devon kwam hij daar ook achter. Exeter City deelde het trieste verhaal op hun Instagram. "Het was een verhaal van twee steden en twee heel verschillende voetbalterreinen voor een fan van FC Barcelona", trappen ze hun post af.

Warm welkom

Het personeel van de club uit de League One regelde een kaartje voor de wedstrijd tegen Lincoln City. "Een van onze vrijwilligers kwam naar het kantoor om ons te laten weten dat deze man was opgedoken in de verwachting FC Barcelona te zien. Zijn Engels was niet geweldig, maar van wat we konden verstaan, kwam hij uit Londen. Mijn gok is dat hij St James Park in zijn telefoon heeft getikt en gewoon de aanwijzingen van daaruit volgde", aldus Adam Spencer, medewerker van Exeter City.

"Hij was erg teleurgesteld en schaamde zich een beetje", ging Spencer verder. "Dus regelden we voor hem een ticket om een wedstrijd te kijken op het echte St James Park", zei hij met een knipoog. De Spaanse voetbalfan zag Exeter City met 1-0 verliezen. "Hij is altijd welkom", aldus de medewerker van de club, die er wellicht een fan voor het leven bij heeft. Het is in ieder geval een verhaal om nooit te vergeten.