Slavia Praag is zwaar gestraft voor de chaos die afgelopen zaterdag plaatsvond in het kampioensduel met aartsrivaal Sparta. Tijdens de verhitte burenruzie ging het in blessuretijd bij een stand van 3-2 helemaal mis. Waar het rood-witte team van Praag dicht bij het kampioenschap was, is dat door een opgelegde straf allerminst het geval.

Slavia leek zaterdag op weg naar de landstitel toen tientallen fans in blessuretijd bij een voorsprong van 3-2 het speelveld betraden en brandende fakkels naar supporters van de tegenstander gooiden. Spelers van Sparta vluchtten snel de spelerstunnel in om veilig te zijn. Brian Priske, oud-trainer van Feyenoord, staat aan het roer bij de uitploeg.

Kampioenschap bijna in kannen en kruiken

Opvallend genoeg brak de totale hel los op het moment dat Slavia Praag de veertiende landstitel zo goed als zeker in kannen en kruiken had. Ze moesten nog een paar minuten overleven om de 3-2 over de streep te trekken. Dat was voldoende geweest om kampioen te zijn. Maar alles is anders door de straf die de Tsjechische voetbalbond heeft uitgedeeld.

Zij gaven een reglementaire 3-0 overwinning aan stadgenoot Slavia Praag. Daardoor is het verschil niet elf punten in het voordeel van de koploper, maar slechts vijf. Met nog drie duels te gaan is het kampioenschap dus allerminst beslist. Een ander nadeel: Slavia Praag moet de komende vier thuisduels zonder publiek afwerken. Slavia Praag had al aangekondigd dat het niet tegen een straf in beroep zou gaan.

'Zwarte letters in clubgeschiedenis'

"Er zijn een paar dagen verstreken sinds een moment dat we waarschijnlijk nooit zullen vergeten. Eerst het gevoel dat we het onmogelijke konden doen. De beslissende derby winnen met tien spelers en de titel pakken", begint Slavia het statement op de eigen site. "Daarna de ondergang, de schande en een avond die voor altijd in zwarte letters in de geschiedenis van onze club gegrift zal staan."

"Allereerst bieden wij u onze oprechte excuses aan. Voor het falen van de clubmechanismen, de organisatie en de organisatie van de wedstrijd", aldus de Tsjechische topclub.

