Een ware schoonmaak bij AC Milan. De club heeft bekendgemaakt dat vier sleutelfiguren zijn ontslagen: trainer Massimiliano Allegri, CEO Giorgio Furlani, directeur Igli Tare en hoofd scouting Geoffrey Moncada.

Deze schokkende omwenteling volgt op het dramatisch mislopen van Champions League-voetbal voor volgend seizoen. AC Milan wist dit seizoen geen prijs te winnen, terwijl aartsrivaal Inter de dubbel pakte. De Milanezen hadden in de laatste speelronde een overwinning op Cagliari nodig om zich te plaatsen voor het miljardenbal. Maar na een vroege voorsprong verloren ze thuis met 2-1, waardoor ze volgend seizoen genoegen moeten nemen met de Europa League.

"Na de teleurstelling van vorig seizoen was het doel van de eigenaren voor de club duidelijk: terugkeer naar de Champions League en het leggen van de basis voor succes en een constante toppositie in de Serie A", zo luidt een reactie van de club op hun website.

"Gedurende een groot deel van het seizoen stonden we in de top twee van de competitie, met een reële kans om mee te strijden om de Scudetto. Echter, het einde van het seizoen was ver onder het niveau dat we tot dan toe hadden laten zien, en de teleurstellende nederlaag van gisteravond heeft dit seizoen veranderd in een onmiskenbare mislukking."

'Het is tijd voor verandering en een grondige reorganisatie '

Het statement eindigt met een forse bom. "Het is tijd voor verandering en een grondige reorganisatie van de sportieve afdeling van de club. De mandaten van CEO Giorgio Furlani, sportief directeur Igli Tare, hoofdtrainer Massimiliano Allegri en technisch directeur Geoffrey Moncada bij AC Milan eindigen per direct. We bedanken hen voor hun werk en toewijding gedurende hun tijd bij de club."

"Aankondigingen over nieuwe benoemingen zullen worden gedaan zodra deze zijn afgerond, met als doel een structuur te hebben voor het komende seizoen," zo besluit de verklaring.

