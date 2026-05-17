Donyell Malen zet de Serie A op stelten sinds zijn komst in de winterstop en hij lijkt dat met zijn team AS Roma ook nog eens te gaan bekronen. De Oranje-international won zondag de derby tegen Lazio met 2-0 en kan daardoor een ticket voor de Champions League ruiken. Dat is dan weer slecht nieuws voor Teun Koopmeiners met Juventus.

Het AS Roma van Malen en Devyne Rensch zette zondag een geweldige stap naar plaatsing voro het miljardenbal. De aanvaller speelt pas sinds de winterstop voor de Romeinse club, maar toch staat hij gedeeld tweede op de topscorerslijst met dertien goals. Een nieuw doelpunt zat er zondag in de derby tegen Lazio niet in, maar toch werd er met 2-0 gewonnen.

Gianluca Mancini was de grote held bij AS Roma. De verdediger scoorde twee keer tegen Lazio, dat aantrad met basisspelers Kenneth Taylor en Tijjani Noslin. Malen stond aan de aftrap voor Roma, Rensch viel voor rust in. Wesley Franca (AS Roma) en Nicolò Rovella (Lazio) kregen in de 70e minuut een rode kaart.

Malen dicht bij ultieme bekroning

Roma stijgt door de zege naar de vierde plek en dat komt doordat Juventus onderuit ging. De Oude Dame zakte van de derde naar de zesde plaats na een 2-0 nederlaag voor eigen publiek tegen Fiorentina. Teun Koopmeiners werd aan het begin van de tweede helft gewisseld bij de thuisploeg. De vijfde en zesde plaats zijn goed voor kwalificatie voor de Europa League.

De bovenste vier ploegen in de Serie A kwalificeren zich rechtstreeks voor de Champions League. Nummer 2 Napoli, met Sam Beukema in de basis, won met 3-0 van Pisa en is nu zeker van deelname aan het Europese toernooi.

Goede papieren voor Roma



Achter de Napolitanen strijden vier ploegen in de laatste speelronde om de laatste twee CL-tickets. AC Milan staat derde na een 2-1 zege op het Genoa van keeper Justin Bijlow. De ploeg uit Milaan heeft net als Roma 70 punten, maar beschikt over een beter onderling resultaat. Ook Como en Juventus zijn nog in de race, want die twee teams hebben allebei 68 punten.

In de laatste speelronde gaat Roma op bezoek bij het al gedegradeerde Hellas Verona en dus hebben Malen en Rensch goede papieren om het ticket voor de Champions League binnen te slepen. Milan speelt thuis tegen Cagliari, terwijl Como naar Cremonese moet en Juventus speelt uit in de derby tegen Torino.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover