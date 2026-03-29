De befaamde coach Antonio Conte hing lange tijd een zware straf boven het hoofd nadat hij fel uithaalde naar de arbitrage na een verloren wedstrijd. De Italiaan is uiteindelijk echter met een relatief milde straf weggekomen.

Napoli-coach Conte is ontsnapt aan een schorsing na zijn woede-uitbarsting richting de scheidsrechters. De Italiaanse oefenmeester, die in februari met zijn ploeg werd uitgeschakeld in de Coppa Italia na strafschoppen, komt er vanaf met een boete.

Furieus

Conte was destijds furieus over de beslissingen van scheidsrechter Gianluca Manganiello. Hij viel de vierde official aan en schold de hoofdscheidsrechter uit. Deze acties leidden tot een onderzoek van de Italiaanse voetbalbond. Volgens Corriere dello Sport werd Conte op het matje geroepen door de onderzoeker van de bond.

Volgens de reglementen had Conte voor het beledigen van scheidsrechters een schorsing van vier wedstrijden kunnen krijgen. Na zijn verhoor hebben zijn advocaten echter een akkoord bereikt met de voetbalautoriteiten. Hij betaalt nu een boete van 6000 euro, maar hoeft geen wedstrijden te missen.

Antonio Conte versus Noa Lang

De afgelopen periode verscheen Conte wel vaker in de Nederlandse media. Niet vanwege zijn gedrag op het veld, maar vanwege zijn band met Noa Lang. De Nederlandse buitenspeler maakte vorige zomer de overstap van PSV naar Napoli, waar de Italiaan oefenmeester van is.

Lang belandde echter op de bank, waar hij geruime tijd verpieterde. Dus besloot hij in de winterse transferperiode naar Galatasaray te verkassen op huurbasis. Bij een uitzending op ESPN verklaarde hij deze overstap. "Dat spreekt denk ik voor zich. Hoe ga ik dat op een normale manier zeggen", zei Lang met een lichte grijns. "Het klikte gewoon niet lekker met de trainer. Laten we het daarop houden op dit moment."

Tegelijkertijd sprak hij vol lof over zijn huidige trainer Okan Buruk. Na het Champions League-duel met Juventus, dat Galatasaray met 5-2 won en waarin Lang twee keer scoorde, deelde de buitenspeler bovendien nog een extra sneer uit aan Conte. "Ik heb hier een toptrainer, waar ik wel een goede band mee heb", zo opperde Lang tegen Ziggo Sport.