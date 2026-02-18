Noa Lang is officieel los en heet bij Galatasaray. Dinsdagavond maakte de Oranje-international twee goals tegen Juventus (5-2) winst. Daarmee nam hij sportief revanche voor de malaise bij Napoli, waar trainer Antonio Conte hem vooral over het hoofd zag.

"Ik heb hier een toptrainer, waar ik wel een goede band mee heb", zei de 26-jarige aanvaller tegen Ziggo Sport over Okan Buruk. Lang maakte vorige maand op huurbasis de overstap van Napoli, waar hij niet altijd in de basis stond.

Lang was in de tussenronde tegen Juventus betrokken bij de openingstreffer van Gabriel Sara en maakte zelf de 2-2 en 4-2. De oud-speler van Ajax en PSV was onder de indruk van de "topsfeer" in het Rams Park in Istanbul. "De eerste keer dat Juventus vandaag de bal kreeg, schrok ik zelfs hoe hard ze floten. Ik kreeg een ruis in mijn oren."

Heel tevreden over zijn eigen spel was Lang niet. "Ik vond het heel slordig, ik kwam weinig in het spel voor. Maar normaal is het andersom, dan ben ik heel dreigend en scoor ik niet. Dus zo is het ook wel een keer goed."

Periode bij Galatasaray bevalt

Lang maakte in het slot van de winterse transferwindow een huurtransfer naar Galatasaray. "Het klikte gewoon niet lekker met de trainer. Laten we het daarop houden op dit moment", sprak de oud-PSV'er kort na zijn overgang. "Voor nu heb ik heel veel respect voor de club waar ik onder contract sta. En ik heb met bijna alle mensen binnen de club een hele goede band."

Dat de voor 26 miljoen overgekomen Lang amper minuten maakte, was voor hemzelf ook vreemd. "Ik was zijn aankoop, dus was er zelf ook over verrast. Het is geweest. Ik ben blij dat ik hier ben."

