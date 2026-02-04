Noa Lang zit helemaal op zijn plek bij Galatasaray. De oud-PSV'er is aan die club verhuurd, nadat een verblijf bij de Italiaanse topclub vooralsnog niet goed uitpakte. Volgens de excentrieke buitenspeler hielp zijn moeizame band met trainer Antonio Conte daar niet in. "Hoe ga ik dit netjes zeggen?"

Met veel bombarie maakte Lang vorige zomer de overstap van PSV naar Napoli. Na twee seizoenen waarin hij kampioen was geworden met de Eindhovenaren, was het tijd om de Serie A op zijn kop te zetten. Toch werd het geen gelukkig huwelijk en verpieterde de Oranje-international voornamelijk op de bank. Dus besloot hij naar Galatasaray te verkassen op huurbasis.

Daar maakte hij afgelopen weekeinde zijn debuut tegen Kayserispor (4-0 winst). Lang was gretig op zoek naar een doelpunt. "Ik was blij dat ik überhaupt kon spelen, want ik heb al een tijdje een beetje last van mijn kop", vertelt hij in de Transfer Deadline Show.

Onprettige samenwerking

Hoogstwaarschijnlijk doelt hij op de kopzorgen die hij had bij Napoli. Bij de uitzending op ESPN verklaart hij zijn huurtransfer. "Dat spreekt denk ik voor zich. Hoe ga ik dat op een normale manier zeggen", zegt Lang met een lichte grijns. "Het klikte gewoon niet lekker met de trainer. Laten we het daarop houden op dit moment."

Oud-voetballer Ali Boussaboun onderbreekt vervolgens het gesprek. "Diego Costa (oud-voetballer van Chelsea, red.) had een interview gegeven over Conte. Dat hij allesbehalve een leuk persoon was om mee samen te werken. Ik denk dat Noa dat bedoelt", wil hij kwijt. Lang zegt niks, maar maakt met zijn hand een gebaar waarin hij zijn mond dichtritst.

"Maar het zal toch ook wel een beetje aan jou gelegen hebben, Noa?", vraagt Langs goede vriend Hans Kraay jr. zich af. "Ik weet dat jullie dat in Nederland vaak denken. Maar op een dag wordt het nog wel…", reageert Lang, voordat hij zijn zin net op tijd afbreekt voordat hij iets ergs zegt. "Voor nu heb ik heel veel respect voor de club waar ik onder contract sta. En ik heb met bijna alle mensen binnen de club een hele goede band."

"Past niet bij mij hè, dit politieke gedoe. Ik heb heel veel respect voor Napoli, ik sta daar officieel nog onder contract", vervolgt hij. Het is vooral vreemd dat juist Conte zich hard maakte voor de komst van Lang en hem vervolgens nauwelijks gebruikte. "Ik was zijn aankoop, dus was er zelf ook over verrast. Het is geweest. Ik ben blij dat ik hier ben", besluit hij.