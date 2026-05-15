Peter Bosz keert komende zomer weer terug naar zijn geliefde Curaçao waar hij twee keer per jaar even vlucht van de drukte van zijn baan bij PSV. In een gesprek met journalisten stond hij ook kort stil bij de chaos die momenteel rond het nationale elftal speelt. Daar is Bosz niet over te spreken. "Ik vind dat hij dat niet verdient", is hij stellig.

Peter Bosz is een graag geziene gast op Curaçao. De trainer van PSV komt daar al jaren en houdt van het eiland. Komende zomer zal hij daar ook weer te vinden zijn en hij zal de verrichtingen van de Blue Wave nauwlettend in de gaten houden op het WK, mede omdat zijn speler Armando Obispo er hoogstwaarschijnlijk bij zal zijn.

Problemen op Curaçao

Maar het gaat niet al te goed bij het nationale team van Curaçao. Er is veel onrust in aanloop naar het WK vanwege de bondscoach-soap. De laatste wedstrijd voor de eerste kwalificatie ooit op het WK, verliet Dick Advocaat de groep vanwege gezondheidsproblemen binnen de familie. Even later trok hij zich helemaal terug als bondscoach van Curaçao en moest de bond halsoverdekop op zoek naar een vervanger.

Deze werd gevonden in de naam van Fred Rutten en hij ging met Curaçao afgelopen maart naar Australië voor twee oefenwedstrijden tegen China en Australië. Deze wedstrijden gingen verloren en er bleek een andere sfeer te heersen dan destijds met Advocaat. De spanningen liepen op en bereikten een kookpunt in mei. Er werd een lobby gestart om Advocaat toch weer terug te krijgen, omdat de gezondheid van zijn dochter vooruit ging.

Reactie Peter Bosz

Op tv hoorde je er meer over en ook de groot geldschieter, Corendon, ging zich ermee bemoeien. De bond hield eerst stand en honoreerde het contract van Rutten, maar begin deze week barstte de bom. Rutten hield de eer aan zichzelf en vertrok bij Curaçao. De spelers moesten ook reageren en vertelden dat de verhalen over een stroeve band met Rutten volstrekte onzin was. Toch is Advocaat nu teruggekomen bij Curaçao.

Hoe heeft Bosz naar deze soap gekeken? "Met verbijstering. Ik snap dat het een lastige situatie is en ik ken ook echt niet alle inzichten. Ik ken de rol van Advocaat bijvoorbeeld ook niet. Ik kan alleen zeggen dat ik vind dat Rutten dit niet verdient. Advocaat haakt twee keer af en uiteindelijk wordt Rutten gevraagd. Na twee nederlagen is Advocaat ineens weer beschikbaar. Ik vind dat vreemd", is de korte reactie.

WK van Curaçao

Bosz zelf heeft eerder al eens aangegeven zelf ook nog de droom te hebben eens te werken bij Curaçao. "Dat is altijd zo geweest. Absoluut. Maar dan moeten ze wel een keer komen. Dat is nog nooit gebeurd. Ik ga er met mijn vrouw al zolang met zóveel plezier naar toe. Daarom zeg ik: dat is ons land", zei hij destijds.

Curaçao gaat met Advocaat vanaf 25 mei in trainingskamp in Noordwijk en bereidt zich voor op de velden van S.J.C. Op 30 mei wordt er geoefend tegen Schotland in Glasgow, op 6 juni oefenen ze nog tegen Aruba, waarna ze naar het WK gaan. Op 14 juni start Curaçao met een wedstrijd tegen Duitsland, waarna Ecuador en Ivoorkust de volgende ploegen in de groepsfase zijn.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover