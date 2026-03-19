Voetballegende Lionel Messi (38) heeft een bizarre mijlpaal bereikt. De Argentijnse superster scoorde voor Inter Miami tegen Nashville (1-1) doorbrak daarmee een iconische barrière. De enige andere speler die hem voorging? Cristiano Ronaldo.

De Argentijn opende al vroeg de score voor Inter in de return in Miami. In de zevende minuut veroverde hij de bal en passeerde hij de keeper met een schot van zijn befaamde linkerbeen. Dat betekende zijn 900ste goal in zijn loopbaan. Alleen Cristiano Ronaldo ging hem voor.

Inter Miami uitgeschakeld

De wedstrijd liep echter niet zoals Messi had gehoopt. Een doelpunt van Espinoza in de 74e minuut betekende de uitschakeling voor Inter in de Concacaf Champions Cup (de Noord-Amerikaanse Champions League), in de achtste finales. De heenwedstrijd eindigde in 0-0, en Nashville ging door dankzij de uitgoal.

Messi bereikte de 900 goals op 38-jarige leeftijd (hij wordt 39 op 24 juni dit jaar) en heeft nog ruim twee jaar de tijd voor zijn 1.000e. Zijn contract bij de club uit Miami loopt tot eind 2028, dan is hij 41 jaar en een paar maanden oud. Mogelijk haalt hij dat iconische aantal ook.

Cristiano Ronaldo staat voor op Lionel Messi

De verdeling van zijn goals? Voor Barcelona scoorde de Argentijn 672 doelpunten in 778 officiële wedstrijden. Bij PSG verzamelde hij 32 treffers in 75 wedstrijden, en voor Inter Miami, met de goal van vandaag, staat hij op 81 doelpunten in 94 wedstrijden. Hierbij komen nog de goals voor het Argentijnse nationale elftal: maar liefst 115 in 196 wedstrijden.

Vóór Messi bereikte alleen Cristiano Ronaldo de grens van 900 gescoorde doelpunten in officiële wedstrijden, in september 2024. En nu staat hij op 965. Achter hen staat de Braziliaan Pelé, met 765 treffers. Van de actieve spelers nadert alleen Robert Lewandowski (37 jaar / Barcelona) het podium, met een totaal van 714 goals. Zoveel als Messi en Ronaldo kan hij er alleen in theorie maken.

Messi en Ronaldo zien we komende zomer waarschijnlijk nog één keer samen op een groot toernooi. Portugal en Argentinië hebben zich geplaatst voor het WK voetbal in Canada, de Verenigde Staten en Mexico.