Lionel Messi en zijn ploeggenoten van Inter Miami stonden er donderdag maar wat ongemakkelijk bij tijdens hun huldiging bij president Donald Trump in het Witte Huis in Washington. De stervoetballer van de Amerikaanse voetbalclub kwam vieren dat ze kampioen waren geworden, maar moesten ineens klappen toen Trump begon over de aanval van de Verenigde Staten op Iran. Het leverde een raar schouwspel op.

Het opmerkelijke moment vond plaats tijdens de huldiging van het Amerikaanse team, kampioen van de MLS in 2025. Inter Miami, met sterspeler Lionel Messi aan het roer, werd donderdag ontvangen in het Witte Huis door Donald Trump, de president van de Verenigde Staten. Dit gebeurde tijdens een ceremonie ter ere van het team uit Florida. De toespraak van de Amerikaanse president begon echter niet met een boodschap voor de atleten, die achter hem stonden opgesteld, maar met een verwijzing naar het gewapende conflict in Iran.

'De vijand volledig aan het vernietigen'

Dit moment zorgde al direct voor veel ophef, mede door de reactie van de Argentijnse superster en zijn teamgenoten. “We willen meer vechten dan zij”, zei Trump, die beweerde dat het Amerikaanse leger “de vijand volledig aan het vernietigen is”.

Aanval op Iran

“Voordat we beginnen, wil ik een paar woorden zeggen over onze operatie die gaande is in Iran”, begon Trump zijn toespraak. Hij bedankte de Israëlische partners die, samen met de Amerikaanse troepen, “de vijand volledig aan het vernietigen zijn, veel sneller dan verwacht en op een ongekend niveau. We breken ze af op manieren die niemand voor mogelijk had gehouden”, vervolgde hij, in een toespraak die volledig werd uitgezonden op de officiële X-pagina van het Witte Huis.

Applaus van Messi en zijn team

Na het prijzen van het Amerikaanse leger verklaarde Donald Trump dat het Iraanse regime een deal wilde sluiten, maar dat het antwoord was dat het al 'te laat' was: “We willen meer vechten dan zij”, benadrukte hij. Dit deel van de toespraak eindigde met kritiek op de 47 jaar van het regime in Iran en meer lovende woorden voor het Amerikaanse leger. Het werd ontvangen met applaus in de zaal, inclusief van Messi en de rest van het Inter Miami-team. Messi gaf recent aan dat hij baalt dat hij geen Engels heeft geleerd, dus wellicht heeft hij niet eens meegekregen waar Trump het over had.