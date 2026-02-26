Topvoetballer Lionel Messi trouwde in 2017 met zijn jeugdliefde Antonela Roccuzzo. Maar daarvoor was het stel al jaren dolgelukkig samen. Ze hadden zelfs al twee kinderen voordat de Argentijn een romantisch gebaar maakte naar zijn geliefde.

Dat onthult de ster van Inter Miami in de podcast Miro de Atrás. Hij woonde met Roccuzzo in Barcelona toen hij besloot om haar ten huwelijk te vragen. Hij wilde het aanzoek romantisch aanpakken en deed dan ook zijn best om er een prachtig moment van te maken.

Aanzoek

"We waren al jaren samen. We hadden al twee zoons, Thiago en Mateo. Op een keer gingen we uit eten in Barcelona, in een hotel. We brachten de nacht daar door en ik deed haar een aanzoek", vertelt Messi. "Maar het was min of meer iets dat al bekend was. Het moest gebeuren, maar wel in een romantische stijl."

Tijdens die romantische nacht zei Roccuzzo volmondig 'ja' op het aanzoek. Het stel had hun trouwplannen al van tevoren besproken, maar nu was hun voornemen definitieg. "Het was niet zo dat het plotseling gebeurde en dat je op een dag zei: 'Oh, laten we trouwen.' Nee, het was romantischer." De datum werd ook vastgelegd. "Alsof de band geformaliseerd werd."

Jeugdliefde

Messi ontmoette Antonela voor het eerst toen hij nog maar vijf jaar oud was. Het stel trouwde in 2017 tijdens een groots evenement in Rosario, Argentinië. De familie woont nu in Miami met hun drie zoons, Thiago, Mateo en Ciro.

Daarnaast gaf de Argentijnse superster ook toe dat hij graag met zijn familie terug zou willen keren naar Barcelona om daar in de toekomst te wonen. Zijn contract bij Inter Miami loopt af aan het einde van het MLS-seizoen van 2028.