Bayern München tegen Paris Saint-Germain in de halve finale van de Champions League? Dat staat bijna garant voor spektakel. Vorige week maakten de twee grootmachten er in Parijs al een krankzinnige show van: 5-4. Daardoor ligt alles nog open voor de return in de Allianz Arena. Daar was het al snel raak. Volg de return hieronder live.

De toon werd meteen gezet door Paris Saint-Germain. Een paar keer knipperen met de ogen en Ballon d'Or-winnaar Ousmane Dembélé had de bal al achter Manuel Neuer liggen. Kvicha Kvaratskhelia kwam op volle snelheid door op links en behield goed het overzicht. Hij vond de vrijstaande Dembélé, die de bal hoog in het doel werkte. Daarmee was de Allianz Arena even stil.

Spektakel gegarandeerd

Waarom je moet kijken? Dat spreekt eigenlijk voor zich. De twee beste aanvallen van dit seizoen staan tegenover elkaar en niemand hoeft zich in te houden. Bayern is al kampioen van de Bundesliga en PSG stevent ook af op de titel in Frankrijk. Dus: vol gas.

Vorige week vlogen de kansen en doelpunten je om de oren en ook vanavond staat er weer een sterrenparade op het veld. Bij Bayern moet Harry Kane het doen, met hulp van Michael Olise en Luis Díaz. Aan de andere kant schittert Gouden Bal-winnaar Ousmane Dembélé, met Kvicha Kvaratskhelia op links en Desiré Doué op rechts.

Heerlijke heenwedstrijd

Het heenduel in Parijs stelde niet teleur. Bayern kwam op voorsprong, waarna PSG de achterstand omboog. Vervolgens kwamen de Duitsers weer op gelijke hoogte. 2-2 leek de ruststand te zijn, maar door een rake penalty van Ousmane Dembélé lag het voordeel bij Paris Saint-Germain. De Fransen brachten de marge na rust zelfs op drie. Maar daar bleef het voor de liefhebbers niet bij. Bayern scoorde nog twee keer en zorgde ervoor dat de terugwedstrijd nog spannend is.

PSG is de titelverdediger in de Champions League en jaagt opnieuw op de finale. Daar wacht Arsenal al, dat Atletico Madrid over twee wedstrijden met 2-1 uitschakelde. Bayern stond voor het laatst in de finale in 2020. Toen wonnen de Duitsers met 1-0 van… PSG.

Alleen te zien op Ziggo Sport

Wie Bayern - PSG live wil zien, moet bij Ziggo Sport zijn. De zender heeft in Nederland de rechten en zendt de wedstrijd exclusief uit. Om 20.00 uur begint de voorbeschouwing, om 21.00 uur wordt er afgetrapt.

