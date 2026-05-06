Heel de Allianz Arena veerde op in minuut 31 tijdens het Champions League-duel tussen Bayern München en Paris-Saint Germain. De thuisploeg schreeuwde om een penalty na een handsbal van João Neves. De scheidsrechter en diens VAR wilden echter van niets weten. Maar waarom niet? Dit zeggen de regels.

Paris Saint-Germain kwam vroeg op voorsprong in München. Dat zorgde al voor ongeloof in Duitsland. Maar helemaal gek werden ze na een handsbal van de kleine Portugese middenvelder João Neves. Hij kreeg de bal hard tegen zijn hand aangeschoten van ploeg- en landgenoot Vitinha. Iedereen van de bank van Bayern veerde op, in het veld zochten de spelers de - nota bene - Portugese scheidsrechter João Pedro Silva Pinheiro op.

Die woof het echter gelijk weg, maar hield wel even contact met de VAR van dienst. Dat is de Italiaan Marco Di Bello. Ook hij kwam tot hetzelfde besluit als zijn collega: geen penalty.

Wat zeggen de regels over de handsbal van João Neves?

Volgens de regels hebben de twee gelijk. In het handboek van het IFAB, dat de spelregels in het wereldwijde voetbal samenstelt, staat namelijk het volgende: 'Het is geen hands zodra de hand/arm geraakt wordt door de bal die door een teamgenoot is gespeeld (tenzij de bal direct in het doel van de tegenstander belandt of de speler direct daarna scoort, in welk geval een directe vrije trap wordt toegekend aan de andere ploeg).'

Dat was in deze situatie dus het geval. Had Neves op de doellijn gestaan en daarmee een doelpunt voorkomen, dan was er wel een penalty gegeven. Toch zullen ze er in München anders over denken.

