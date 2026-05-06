Bayern München - PSG in de halve finale van de Champions League kan bijna niet anders dan een spektakel worden. Vorige week speelden de twee ploegen misschien wel de mooiste wedstrijd ooit in het miljardenbal en eindigde het in Parijs in 5-4. Door die uitslag is er in de Allianz Arena alles om voor te spelen. Check in dit artikel op welke zender je moet inschakelen voor Bayern München - Paris Saint-Germain.

Waarom je moet kijken naar de wedstrijd, behoeft geen uitleg. De twee beste aanvallen van dit seizoen staan tegenover elkaar in een clash die allesbepalend is. Bayern is al kampioen van de Bundesliga en ook Paris Saint-Germain is zo goed als zeker kampioen van de Ligue 1. Er hoeft niks en niemand gespaard te worden voor de return van de halve finale van de Champions League.

Miljoenen voetbalfans zullen weer aan de buis gekluisterd zitten om geen seconde van Bayern - PSG te missen. Vorige week kletterden ze over elkaar heen en was de ene aanval nog mooier dan de ander. Doelpuntenmakers zijn er te over in beide selecties. Topspits Harry Kane krijgt bij Bayern hulp van Michael Olisé en Luis Diaz, terwijl bij PSG Gouden Bal-winnaar Ousmane Dembélé de blikvanger is. Met ook nog 'Kvaradona' op links en Doué op rechts.

In Nederland alleen op Ziggo Sport

Wil je Bayern München - Paris Saint-Germain live zien op televisie, dan zul je een abonnement bij Ziggo Sport moeten hebben. Alleen via die aanbieder heb je toegang tot de zender Ziggo Sport, die het duel live uitzendt. Er is geen (legale) livestream via het kanaal, dus is dat de enige mogelijkheid. Ook kun je in dit artikel de wedstrijd tekstueel en visueel volgen. Ziggo Sport begint om 20.00 uur met de voorbeschouwing en om 21.00 uur begint het duel.

Geschiedenis

De Franse topclub is de titelverdediger van de Champions League en hoopt de finale te halen. Daar staat Arsenal te wachten. De Londense club was over twee wedstrijden met 2-1 te sterk voor de Spaanse topclub Atletico Madrid. Bayern haalde in het seizoen 2019/2020 voor het laatst de finale van de CL. Toen werd er met 1-0 gewonnen van PSG.

