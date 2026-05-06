Menig voetballiefhebber zal woensdagavond op het puntje van de stoel zitten. Paris Saint-Germain en Bayern München deden de voetbalwereld versteld staan vorige week. Toch moet men niet opnieuw rekening houden met nog een galavoorstelling. Het kan dan alleen maar tegenvallen. Nu het er écht om gaat, zal het spel anders verlopen. Wie gaat Arsenal treffen in de finale van de Champions League?

Het is zo'n wedstrijd waar men het jaren later nog over zal hebben: Paris Saint-Germain tegen Bayern München. De uitslag vertelt je alles wat je moet weten: 5-4, een voetbalspektakel. Twee ploegen die vol op de aanval gingen met spelers die stuk voor stuk op het best van hun kunnen speelden.

Betere aanval dan verdediging

Voor beide ploegen geldt dat ze een ongekende aanval hebben staan, zelfs als ze wisselen blijft de voorhoede sterk overeind staan. Harry Kane is de spits van Bayern en scoort voor het leven. In de Champions League speelde hij twaalf keer en scoorde hij er dertien. Ook in de Bundesliga heeft hij meer goals gescoord dan wedstrijden gespeeld. Maar de kracht zit hem erin dat hij wordt bediend door twee mannen die eveneens in krankzinnige vorm verkeren: Michael Olise en Luis Diaz. Samen is dit trio goed voor 101 goals dit seizoen.

Olise is de revelatie van Bayern dit seizoen. De Franse Brit valt op door zijn droge voorkomen voor de camera, maar dat is op het veld allerminst zo. Hij is snel, sterk en heeft een geweldige trap. Hij rijgt de goals én assists aaneen dit jaar en moet vanavond proberen zijn Franse ploeggenoten uit te schakelen. Luis Diaz is ook in vorm sinds zijn vertrek bij Liverpool, Arne Slot zal nog weleens achter de oren krabben als hij die goal van Diaz van vorige week na een geweldige pass van Kane terugziet.

Fitheid

Bij Paris Saint-Germain is de voorhoede net zo sterk. De verdedigers van Bayern schrokken zich een ongeluk in Parijs. In de omschakeling werden ze continu geklopt. Ousmane Dembélé vocht een duel uit met zijn jeugdvriend Dayot Upamecano en zelfs de vliegensvlugge Alphonso Davies had het moeilijk met Frans supertalent Désiré Doué. De 19-jarige vleugelspeler levert talloze assists dit seizoen. Daarnaast is Khvicha Kvaratskhelia nog gevaarlijker dan hij al was toen hij doorbrak bij Napoli.

Terwijl in Nederland de meeste spelers omvallen na een minuut of 70 krijgen deze trainers het voor elkaar de topspelers de volle 90 minuten te laten gaan, zonder blessures. Dat zorgde voor het moordende tempo van de wedstrijd vorige week. Ondanks de volle agenda zijn deze spelers topfit en klaar om 100% te gaan.

Duel onder hoogspanning

Maar wie ongeveer een soortzelfde wedstrijd verwacht, kan zomaar bedrogen uitkomen. Na de sensatie van vorige week, gaat het er in deze wedstrijd écht om. Er is nu geen extra wedstrijd meer om eventuele slippertjes goed te maken. De finaleplaats wordt vanavond gegeven. PSG dat momenteel één doelpunt meer heeft, zal niet met dezelfde instelling aan de wedstrijd beginnen als vorige week.

Vorige week speelden beide ploegen simpelweg zonder verdediging. De laatste linie stond continu ter hoogte van het middenveld en dat zal nu simpelweg niet meer zo zijn. De wedstrijd wordt daardoor minder open, daardoor is er minder garantie op sensatie. Nu moet er simpelweg resultaat geboekt worden. Deze titanenstrijd zal allicht leuker worden dan de halve finale tussen Atlético en Arsenal.

Maar toch zal één van de twee het onderspit moeten delven. PSG staat één doelpunt voor maar weet uit ervaring van vorige week dat dit helemaal niets uitmaakt. De hele voetbalwereld zal klaarzitten vanavond met maar één vraag in hun hoofd: wie wordt de tweede finalist van de Champions League?

