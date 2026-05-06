Snel, sneller, snelst. Zo zijn Bayern München en Paris Saint-Germain elkaar al twee duels lang aan het bestoken. Het spel vliegt ook in Duitsland weer op en neer en dat resulteerde in een vroeg doelpunt. Het zorgde voor verbazing in Duitsland.

139 duurde het slechts en het stond al 0-1. Na vlug combinatiespel was Kvicha Kvaratskhelia er op de linkerflank vandoor. Dayot Upamecano zag dat het een oneerlijke strijd werd en staakte de achtervolging. Achterin was het een rommeltje bij Bayern en ergens stond Ousmane Dembélé vogelvrij. Die werd goed gevonden door de Georgische dribbelkont, waarna de winnaar van de Ballon d'Or hard en hoog raak schoot.

In Duitsland konden ze amper bevatten wat zich in de openingsfase had afgespeeld. Op de voorpagina van Bild stond in koeienletters: 'Schok voor Bayern na 2 minuten! Hoe kon dat gebeuren?'

Doelpuntrijk heenduel

Het heenduel zorgde ook al voor ongekende taferelen. Toen scoorde Harry Kane in minuut 17 de openingstreffer. Daarna volgden nog acht goals. Uiteindleijk reisde Paris Saint-Germain met een 5-4 voorsprong af naar Duitsland. Door het vroege doelpunt van Dembélé werd de marge wat vergroot.

