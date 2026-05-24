Mohamed Salah heeft zondagmiddag zijn laatste minuten voor Liverpool gespeeld. De Egyptenaar werd in de 74ste minuut onder luid applaus gewisseld voor Jeremie Frimpong. Daarmee is er een einde gekomen aan de jarenlange periode van de buitenspeler bij de club.

In de 74ste minuut ging het bord van de vierde official omhoog. Salah mocht onder een luid applaus het veld verlaten. De Egyptenaar klapte terug naar het publiek, terwijl hij met een bedroefd gezicht tegen de tranen vocht. Hij werd omhelsd door meerdere spelers en stafleden, waaronder Arne Slot.

Afscheid

Mohamed Salah vertrekt na negen seizoenen bij Liverpool FC. De club maakte in maart bekend dat de Egyptische sterspeler aan het einde van het seizoen afscheid neemt van Anfield.

Salah groeide sinds zijn komst in 2017 uit tot een absolute clublegende. Hij won onder meer twee landstitels, de Champions League, de FA Cup en meerdere League Cups met Liverpool. Daarnaast maakte hij meer dan 250 doelpunten voor de club, waarmee hij inmiddels derde staat op de all-time topscorerslijst van Liverpool.

Zijn afscheid verliep niet helemaal zonder gedoe. Dit seizoen ontstonden er meerdere keren spanningen tussen Salah en trainer Slot. De aanvaller sprak zich publiekelijk uit over de speelstijl van Liverpool en liet weten dat hij het 'heavy metal football' van voormalig trainer Jürgen Klopp miste.

Strijd om CL-ticket

De laatste wedstrijd van Salah ging nog ergens over. Liverpool moest namelijk nog een Champions League-ticket veiligstellen. Voorafgaand aan het duel tegen Brentford was duidelijk wat Liverpool daarvoor moest doen. Bij winst of een gelijkspel was de ploeg zeker van plaatsing. Het kon alleen nog misgaan als Liverpool verloor én Bournemouth won van Nottingham Forest. Daar kwam bij dat Bournemouth ook nog een achterstand in doelsaldo van zes goals goed moest maken.

Uiteindelijk speelde Liverpool met 1-1 gelijk tegen Brentford, en dus werd het Champions League-ticket op de slotdag veiliggesteld.

