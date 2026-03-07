Liverpool houdt een Nederlands elftal-speler langer binnen boord. Ryan Gravenberch is met de club overeengekomen tot een nieuw langdurig contract.

De Oranje-international speelt sinds medio 2023 bij de club van trainer Arne Slot. Hij tekende toen een vijfjarig contract tot de zomer van 2028. Daar worden nu nog vier seizoenen aan vast geplakt, waardoor de middenvelder tot medio 2032 vast ligt.

'Erg trotse' Ryan Gravenberch tekent bij bij Liverpool

"Ik voel me echt heel goed", zei Gravenberch op de clubsite. "Ik was er erg trots op mijn contract bij zo'n grote club te verlengen. Dus ik ben heel blij dat ik hier nog vele jaren kan blijven. Ik voelde direct het vertrouwen van de club, en ook van de manager. De beslissing was voor mij makkelijk te nemen."

We're delighted to announce that Ryan Gravenberch has today signed a new long-term contract with the Reds 🙌 — Liverpool FC (@LFC) March 7, 2026

Gravenberch kwam in 2023 over van Bayern München en speelde tot nu toe 123 wedstrijden voor Liverpool. Hij won met de club de League Cup in 2024 en speelde vorig jaar een belangrijke rol bij het behalen van de landstitel. De middenvelder speelde tot medio 2022 bij Ajax, waarna hij naar Bayern vertrok.

Vader geworden

Begin dit seizoen meldde Gravenberch al heuglijk nieuws. Hij en zijn vriendin Cindy Peroti verwelkomden hun eerste kindje. "Ons kleine wondertje is gearriveerd", schreven de twee bij geboortefoto's. Gravenberch miste daardoor twee wedstrijden van Liverpool.

Dit jaar zit titelprolongatie voor Liverpool er niet in, ze staan teleurstellend zesde op 19 punten achterstand van koploper Arsenal. The Reds zijn nog wel actief in de Champions League en FA Cup. Vrijdagavond won Liverpool met 3-1 van Wolves in het bekertoernooi, waar eerder deze week in de competitie nog met 2-1 werd verloren. Gravenberch maakte de wedstrijd vol en gaf een assist.