Steven Gerrard heeft hard uitgehaald naar een Oranje-international van Liverpool. De analist van TNT Sports zag met lede ogen aan hoe 'zijn' Liverpool verloor van hekkensluiter Wolverhampton. Daarbij adviseerde hij Slot een Nederlander van de hand te doen. "Hij liet nu al meer zien."

Wederom werd de blessuretijd Arne Slot en Liverpool fataal. Waar vorig jaar Liverpool veel doelpunten maakte in de slotfase, krijgen ze die nu juist tegen in diezelfde tijd. Wolverhampton ging er na een doelpunt in de dying seconds met de winst vandoor. Extra pijnlijk, want de Wolves staan op de laatste plaats in de Premier League.

Nederlanders bij Liverpool

Alle Nederlanders stonden in de basis bij Liverpool: Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Jeremie Frimpong en Ryan Gravenberch, maar één kreeg het te verduren na afloop. En die Nederlander was Gakpo. Hij werd in de 65e minuut naar de kant gehaald.

Steven Gerrard, analist namens TNT Sports, zag hem een slechte wedstrijd spelen en oppert dat zijn vervanger maar een keer in de basis moet. "Slot moet nu echt gaan beginnen met Rio Ngumoha. Hij deed nu al meer in korte tijd dan wat Gakpo liet zien", is zijn harde oordeel.

Problemen bij Liverpool

Vrijdag speelt Liverpool alweer in de FA Cup, ze spelen dan opnieuw tegen Wolverhampton. "Hij verdient het om te starten. Slot moet die talentvolle jongen vrijdag vanaf het begin gebruiken." Dat terwijl de Nederlandse trainer al vaker heeft aangegeven het talent van Liverpool rustig te willen brengen.

Gerrard was overigens niet alleen fel op Gakpo. Het hele team kreeg de wind van voren. "Liverpool was wanhopig de eerste 65 minuten. Ze waren slecht, creëerden te weinig, hadden niet het juiste tempo; er was simpelweg niet genoeg kwaliteit."

Seizoen van Liverpool

Na de verliespartij staat Liverpool op de 5e plaats in de Premier League, 3 punten achter Aston Villa en Manchester Untied. Beide ploegen hebben wel een wedstrijd minder gespeeld, dus dat gat kan nog groter worden.

Het wordt nog een lastige klus voor Slot en de andere Nederlanders om Champions League-voetbal veilig te stellen. Dat kan door bij de eerste vier van Engeland te eindigen, of de Champions League te winnen dit seizoen. Dat behoort ook nog tot de mogelijkheden. In de laatste zestien spelen ze een tweeluik tegen Galatasaray. Eerst in Turkije op dinsdag 10 maart en een week later op woensdag 18 maart in Liverpool.