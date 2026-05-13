Manchester City is koploper Arsenal tot op twee punten genaderd in de Premier League. Woensdagavond speelde het sterrenteam van toptrainer Pep Guardiola een inhaalwedstrijd tegen Crystal Palace en maakte het geen fout: 3-0. Daardor gaat de Engelse competitie een spannend slot in.

Manchester City houdt de druk op koploper Arsenal in de Engelse titelstrijd. De ploeg van Guardiola won in eigen huis met 3-0 van Crystal Palace. Antoine Semenyo opende de score voor de thuisploeg na een hakje van Phil Foden. Nog voor de rust maakte Omar Marmoush de 2-0 met een schot dat van richting werd veranderd. Savinho maakte in de slotfase nog de derde treffer na een steekpass van Rayan Cherki. Nathan Aké kwam in de tweede helft in het veld bij de Citizens. Tijjani Reijnders bleef op de bank.

City komt door de zege op 77 punten in de Premier League. Arsenal heeft met nog twee speelronden te gaan twee punten meer. Het doelsaldo van Arsenal is +42. Dat van City is +43 en de club heeft ook vaker gescoord. De ploeg staat zaterdag nog in de finale van de FA Cup tegen Chelsea. Daarna gaan alle ballen van Guardiola op de zinderende titelstrijd. City speelt nog uit bij Bournemout en thuis tegen Aston Villa. Arsenal ontvangt eerst het al gedegradeerde Burnley van Quilindschy Hartman en Zian Flemming, om vervolgens uit af te sluiten bij Crystal Palace.

Een kleine week na de laatste Premier League-wedstrijd staat Arsenal, waar de Nederlander Jurriën Timber onder contract staat en Albert Stuivenberg assistent-trainer van Mikel Arteta is, ook nog in de finale van de Champions League. Titelverdediger PSG is dan de tegenstander. De Londense club heeft dus nog kans op de dubbel, nadat het eerder werd uitgeschakeld in de FA Cup door Southampton en de finale van de Carabao Cup werd verloren van Manchester City.

Lang ging City in verliespunten gelijk op met Arsenal, maar op 4 mei werd er verrassend met 3-3 gelijkgespeeld bij Everton, waardoor twee kostbare punten werden ingeleverd. Daardoor heeft de ploeg van Guardiola een kampioenschap niet meer in eigen hand. Arsenal werd voor het laatst in 2004 kampioen van de Premier League.

