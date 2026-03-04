Harry Maguire is ook in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf in Griekenland. De verdediger van Manchester United stond terecht voor een hele rits aan incidenten in 2020. Naast de celstraf kreeg de Engelsman bovendien een boete.

In 2020 was Maguire met zijn familie op vakantie in Griekenland toen het helemaal misging. De ervaren mandekker raakte betrokken bij een grootschalige vechtpartij. Als gevolg daarvan kwam de politie, maar ook zij waren niet veilig voor een woeste Maguire. Dat zorgde ervoor dat hij twee nachten in een Griekse cel moest doorbrengen.

Hoger beroep

Enkele maanden na het incident werd Maguire in Griekenland veroordeeld tot een celstraf van 21 maanden en tien dagen. Daar was de Engelsman het niet mee eens en ging in hoger beroep. Dat duurde erg lang en werd liefst vier keer uitgesteld, onder meer door problemen met documenten en het vertalen daarvan.

Nu is Maguire dus opnieuw schuldig bevonden. Naast de twee eerder genoemde delicten werd de 32-jarige verdediger ook veroordeeld tot poging van omkoping van Griekse politieagenten. Wel valt zijn voorwaardelijke celstraf met 15 maanden wat lager uit. De geldboete bedraagt een som van 1500 euro, wat geen probleem moet zijn met het riante salaris dat hij in Manchester opstrijkt. Maguire was zelf niet aanwezig bij de uitspraak.

Niet terug de cel in

Gelukkig voor zowel Maguire als Manchester United hoeft de mandekker niet opnieuw de cel in. Aangezien het pas zijn eerste veroordeling is, hoeft hij zijn celstraf niet uit te zitten. Desondanks laten de verdediger en zijn juridische team het er niet bij zitten.

Zij zijn namelijk van plan om naar het hooggerechtshof in Griekenland te stappen. Maguire houdt immers nog altijd vol onschuldig te zijn, en wil maar wat graag zijn naam zuiveren. "Het was verschrikkelijk. Ik wil dit nooit meer meemaken en wens dit niemand toe", meldde hij in 2020 in gesprek met de BBC over zijn tijd in een Griekse cel.

Basisplaats

Op voetbalgebied gaat het juist weer wat beter met Maguire, die ooit de duurste verdediger ooit was. United betaalde enkele jaren geleden liefst 87 miljoen euro aan Leicester City voor zijn diensten. Nadat hij aan het begin van het seizoen zijn basisplaats kwijtraakte, en vervolgens twee maanden met een bovenbeenblessure kampte, is Maguire nu weer steevast zeker van een basisplaats in het hart van de defensie. Ook met Manchester United gaat het steeds beter.