De slepende juridische strijd rond het overlijden van Emiliano Sala heeft een opvallende wending gekregen. De Argentijnse spits kwam in januari 2019 om het leven toen hij met het vliegtuig onderweg was naar zijn nieuwe club Cardiff City, kort na zijn miljoenentransfer. Jaren later hoopte de Welshe club op een gigantische schadevergoeding, maar ziet het de zaak nu volledig tegen zich keren.

De club uit Wales eiste maar liefst 120 miljoen euro van FC Nantes, omdat het meende enorme financiële schade te hebben geleden door het overlijden van de Argentijnse spits. Cardiff stelde dat het door het mislopen van zijn komst uiteindelijk degradeerde en daardoor miljoenen aan tv-gelden en andere inkomsten misliep.

Tragisch ongeluk

Die overstap liep echter uit op een tragedie. Op 21 januari 2019 stortte het vliegtuig waarin Sala zat neer in Het Kanaal, waardoor hij nooit aankwam in Engeland. De 28-jarige aanvaller en piloot David Ibbotson kwamen daarbij om het leven, wat het begin vormde van een jarenlang juridisch conflict tussen beide clubs.

Cardiff hield Nantes verantwoordelijk en sprak van nalatigheid en roekeloosheid. Volgens de club had de spits het verschil kunnen maken in de degradatiestrijd, waarin Cardiff uiteindelijk slechts twee punten tekortkwam voor handhaving in de Premier League.

Enorme domper voor Cardiff

De rechtbank in Nantes ging daar niet in mee en wees de megaclaim volledig af. Sterker nog: Cardiff kreeg zelf een flinke financiële tik te verwerken en moet in totaal ongeveer 480.000 euro betalen aan proceskosten en een schadevergoeding aan de Franse club.

Daarmee krijgt de langslepende zaak opnieuw een pijnlijk hoofdstuk voor Cardiff. Eerder werd al bepaald dat de club de transfersom van zo’n 17 miljoen euro alsnog moest overmaken aan Nantes. Of Cardiff in hoger beroep gaat tegen deze uitspraak, is nog niet duidelijk.

Pijnlijk dossier

Daarmee lijkt de kans klein dat Cardiff alsnog een financiële compensatie krijgt voor de gevolgen van de misgelopen transfer. De uitspraak onderstreept dat Nantes volgens de rechtbank geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor de tragische gebeurtenissen rond de vlucht.

Voor Cardiff en de nabestaanden blijft het dossier daarmee een gevoelig en pijnlijk hoofdstuk dat nog altijd voortduurt. Of een eventueel hoger beroep daar verandering in kan brengen, zal de komende periode moeten blijken.