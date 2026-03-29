De feestelijke heropening van het Estadio Azteca in Mexico-Stad heeft zaterdagavond een gitzwarte wending gekregen. Rond de oefenwedstrijd tussen Mexico en Portugal ging het gruwelijk mis, met fatale gevolgen voor een supporter.

In het beroemde Estadio Azteca, dat tegenwoordig om sponsorredenen Estadio Banorte heet, vond voorafgaand aan de aftrap een tragisch incident plaats. Het duel diende als belangrijk testmoment richting het WK van 2026, dat wordt georganiseerd door de Verenigde Staten, Mexico en Canada, waarbij dit stadion onder meer de openingswedstrijd zal huisvesten, maar werd volledig overschaduwd.

Dodelijk ongeval

Volgens lokale autoriteiten probeerde een man van een hoger gelegen tribune naar een verdieping lager te springen. Daarbij klom hij langs de buitenkant van de constructie. Tijdens die poging verloor hij zijn evenwicht en kwam hij van grote hoogte ten val.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse en verleenden direct medische zorg, maar die mocht niet meer baten. De supporter overleed aan zijn verwondingen. Later werd door veiligheidsfunctionarissen gemeld dat de man vermoedelijk onder invloed van alcohol was.

Oefenduel ging ondanks alles door

Het Openbaar Ministerie van Mexico-Stad is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident. Daarbij worden camerabeelden geanalyseerd en getuigen gehoord om de exacte gang van zaken te reconstrueren en eventuele aansprakelijkheid vast te stellen.

Opvallend genoeg ging de wedstrijd tussen Mexico en Portugal ondanks het drama gewoon door. Veel aanwezigen leken pas na afloop volledig op de hoogte van het incident. Het duel zelf eindigde in een doelpuntloos gelijkspel: 0-0.

WK voetbal

De heropening van het stadion stond juist in het teken van de voorbereiding op het WK. In het vernieuwde onderkomen worden meerdere wedstrijden gespeeld, waaronder de openingswedstrijd in Mexico-Stad, waar Mexico het opneemt tegen Zuid-Afrika. Daarmee schrijft het stadion geschiedenis als eerste locatie die drie WK-openingsduels organiseert, na eerdere edities in 1970 en 1986.

In aanloop naar het toernooi heeft de FIFA nieuwe spelregels ingevoerd om het tempo te verhogen. Zo moeten wissels sneller verlopen, worden spelhervattingen strenger gecontroleerd en riskeren teams bij tijdrekken zwaardere straffen. Ook krijgt de VAR meer bevoegdheden en moeten spelers bij blessurebehandelingen vaker tijdelijk het veld verlaten, om het spel sneller en eerlijker te maken.