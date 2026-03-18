De dood van de Portugese topvoetballer Diogo Jota dreunt nog altijd enorm na. Niet alleen in de voetbalwereld, maar uiteraard ook bij zijn weduwe Rute Cardoso. Zij bracht afgelopen weekend een fraai eerbetoon.

De 28-jarige Jota kwam op 3 juli 2025 samen met zijn broer André Silva om het leven tijdens een eenzijdig auto-ongeluk in Spanje. De dood zorgde voor een schokgolf in de voetbalwereld. Enkele weken daarvoor was Jota nog in het huwelijksbootje gestapt met zijn grote liefde Rute Cardoso, de moeder van zijn drie kinderen.

Hardloopwedstrijd

Dat zorgt natuurlijk voor een hoop zeer beladen dagen. Daar was afgelopen zondag er een van. In de Portugese stad Porto vond een hardloopwedstrijd plaats ter ere van vaderdag, dat in Portugal op donderdag 19 maart valt. Cardoso liep mee ter nagedachtenis aan Jota, die er voor het eerst op vaderdag niet bij is. De weduwe rende tien kilometer en deed dat met 20 als startnummer, het nummer waar de voetballer ook altijd mee speelde bij Liverpool.

Het was overigens niet de eerste keer dat Cardoso op deze wijze een eerbetoon bracht aan haar man. Net na de kerstdagen liep ze ook een hardloopwedstrijd in Porto, eveneens met startnummer 20.

Met Liverpool, de club waar Jota zijn laatste wedstrijden voor speelde, gaat het niet zo goed. De club van Arne Slot staat vijfde in de Premier League en moet alle zeilen bijzetten om de Champions League te halen. Daarnaast dreigt uitschakeling in dat toernooi. In de achste finales werd het eerste duel met Galatasaray in Turkije met 1-0 verloren. Slot, Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch en consorten mogen dus aan de bak op Anfield.

In en rondom dat stadion wordt het hele seizoen al veelvuldig een eerbetoon aan de Portugees gebracht. Net buiten Anfield is een gedenkplaats, tijdens wedstrijden applaudiseren de fans in minuut twintig en zingen ze hem toe. Ook Cardoso en de kinderen maakten hun opwachting al eens tijdens een wedstrijd. Dat was tegen Wolverhampton Wanderers, een van de andere oud-clubs van Jota.