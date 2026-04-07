Bij PSV zit de sfeer er goed in tijdens het kampioensfeest op het Stadhuisplein in Eindhoven. Daar werd gangmaker Joey Veerman naar voren geroepen door 20.000 uitzinnige fans. Die zongen massaal 'Veerman in Oranje' en daar reageerde Veerman veelzeggend op.

Veerman ging met het Oranje mee naar het EK van 2024 in Duitsland. De middenvelder van PSV zakte door het ijs in de wedstrijd tegen Oostenrijk en werd voor de rust al naar de kant gehaald door bondscoach Ronald Koeman. Daardoor lijkt hij op de zwarte lijst te zijn gekomen, want Veerman werd sinds dat toernooi niet meer opgeroepen.

Onlangs maakte Koeman bekend dat Veerman niet in zijn plannen voorkomt. "Ik heb met Joey gesproken en hem gezegd dat hij niet mijn eerste en niet mijn tweede keuze is op de linker 6-positie", sprak de bondscoach de voorbije interlandperiode. "Als iedereen fit is, komt hij niet in aanmerking voor de WK-selectie."

'Joey in Oranje'

De cijfers van Veerman liegen er niet om. Dit seizoen is hij in 38 wedstrijden betrokken bij 23 goals. Hij maakte er zelf acht en was vijftien keer de aangever. Kenners en fans verwachtten dan ook een oproep voor het Nederlands elftal, maar die komt er dus niet als het aan Koeman ligt.

PSV-supporters denken daar anders over. Dinsdag werd de middenvelder met 'Joey in Oranje' onthaald tijdens het kampioensfeest van de club. Ook zijn medespelers zongen uitbundig mee. Veerman keek het even aan en reageerde toen met een grijns: "Ze zoeken het maar uit met z'n allen."

Veerman op vakantie tijdens WK

Voor de camera van De Telegraaf liet Veerman zich uit over de WK-periode. "Ik heb al een vakantie geboekt", deed hij daar uit de doeken. Koeman lijkt dus ook niet op hem te hoeven rekenen.

Wel genoot Veerman met volle teugen van zijn derde huldiging op rij. "Het is geweldig, het blijft elke keer weer speciaal. Ik probeer er een groot feest van te maken", aldus gangmaker Veerman bij ESPN. "Je moet iedereen meenemen in het feest. Je bent niet alleen, je bent met iedereen op die kar."