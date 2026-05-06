Gerard Pique stond tijdens zijn voetbalcarrière niet bekend als spijkerharde verdediger. Hij was naast Carles Puyol bij FC Barcelona de speler die voor het voetbal moest zorgen van achteruit. Na zijn carrière is de 39-jarige Pique een stuk harder.

Tegenwoordig is hij eigenaar van voetbalclub FC Andorra, dat uitkomt op het tweede Spaanse niveau. Daar ging het onlangs flink mis. Na een thuisduel met Albacete (0-1), op het tweede niveau in Spanje, raakte Piqué met spelers en stafleden betrokken bij een woordenwisseling met de scheidsrechter over diens beslissingen. Volgens de arbiter zou Piqué onder meer hebben gezegd dat ze de scheidsrechter "in een ander land in elkaar zouden slaan, maar hier in Andorra zijn we een beschaafd land".

Het levert heb een schorsing van twee maanden op. Dat besloot de tuchtcommissie van de Spaanse voetbalbond. Zij spreken van "daden die sportiviteit en fatsoen ondermijnen" en legt om die reden een schorsing van twee maanden op. Daarnaast krijgt de oud-speler van Barcelona een schorsing van zes wedstrijden vanwege "milde vormen van geweld tegen scheidsrechters".

Meerdere straffen uitgedeeld

Naast Piqué zijn ook andere clubfunctionarissen gestraft, onder wie clubvoorzitter Ferran Vilaseca. Hij is voor vier maanden geschorst. Daarnaast heeft de club een boete van 1500 euro gekregen en moeten de vip- en skyboxen van het stadion tijdelijk worden gesloten.

Piqué zei vorige week op sociale media dat de club eerder een brief naar de voetbalbond had gestuurd met het verzoek de scheidsrechter van dienst geen wedstrijden van zijn club meer te laten fluiten.

