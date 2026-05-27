De eerste helft van de finale van de Conference League tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano was weinig hoogstaand. Bij beide ploegen leken de zenuwen er aardig op te staan. Toch was er een opvallend moment waarbij de scheidsrechter in moest grijpen.

In de 35e minuut werd de eindstrijd plots stilgelegd. De grote verantwoordelijke daarvoor was Rayo-doelman Augusto Batalla. De 30-jarige Argentijn deed alsof hij geblesseerd was en wees druk gebarend naar de Italiaanse leidsman Maurizio Mariani. Hij wilde duidelijk maken dat er een medische noodsituatie aan de gang was op de tribunes op de Red Bull Arena in Leipzig.

Medische noodsituatie tijdens Conference League-finale

Rechtsback Andrei Ratiu van Rayo begreep de boodschap van zijn doelman en ging uit protest op de bal zitten. Mariani was namelijk in eerste instantie niet van plan om het duel stil te leggen. Dat gebeurde uiteindelijk wel, al duurde de onderbreking niet lang. Het zorgde voor woede bij Batalla. Die maakte met het nodige misbaar duidelijk wat hij van de beslissing van de Italiaanse scheidsrechter vond.

Achter de goal van de Argentijnse doelman was er iets mis met een fan van Rayo. Medici snelden onderwijl naar de situatie om hulp te verlenen. Maar in plaats van stilte volgde gezang van fans van Crystal Palace. Na een kleine drie minuten werd er weer verder gevoetbald, al was Batalla het daar niet mee eens.

Eerste kansjes

Kort na de hervatting kreeg Unai Lopez namens Rayo Vallecano een grote kans. Zijn droge schuiver ging echter een goede meter naast. Vlak voor rust was de grootste mogelijkheid voor Palace. Adam Wharton, die niet met Engeland naar het WK mag, vond Tyrick Mitchell. De linkervleugelverdediger kon vrij inkoppen, maar deed dat zonder de juiste richting. Dus stond het 0-0 bij rust.

