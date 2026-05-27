Crystal Palace schrijft geschiedenis. De ploeg uit de Premier League won woensdagavond in Leipzig voor het eerst een Europese prijs. In een heetgebakerde finale werd afgerekend met het Spaanse Rayo Vallecano.

Het was aan het begin af te zien dat de nummer 15 van de Premier League en nummer 8 van La Liga hun eerste Europese finale speelden. Van goed voetbal was nauwelijks sprake en vooral aan Spaanse kant zag het er bij vlagen bibberend uit. Echt grote kansen kwamen er dan ook niet in het eerste bedrijf. Wel was er een opvallend moment toen de wedstrijd moest worden stilgelegd door een medische noodsituatie op een van de tribunes.

Rayo-keeper Augusto Batalla deed net alsof hij geblesseerd was om de aandacht van scheidsrechter Maurizio Mariani te trekken. Dat lukte, waardoor de wedstrijd even onderbroken werd. Toch duurde dat niet lang, wat weer voor een boze Batalla zorgde.

Cultspits breekt de ban

Die moest even later toekijken hoe Tyrick Mitchell van dichtbij de openingstreffer miste. De linker wingback kreeg een afgemeten bal van Adam Wharton op zijn hoofd, maar het ontbeerde hem aan enig gevoel van richting. In kansrijke positie kopte hij naast. Dus was het 0-0 bij rust.

Na de onderbreking speelde Wharton een belangrijke goal bij de 1-0. Zijn poging werd niet goed verwerkt door Batalla, die de bal voor de voeten van Jean-Philippe Mateta duwde. De Franse cultspits hoefde alleen zijn voet er tegenaan te zetten: voorsprong voor Palace. Dat werd uitbundig gevierd door de meegereisde Engelsen.

In die fase leek Rayo even te worden overlopen. Kort daarna schoot de Spanjaard Yéremy Pino Palace bijna naar 2-0. Een vrije trap belandde eerst op de ene paal en vervolgens op de andere. Daar mazzelde de tegenstander. Ook toen Mateta even later de vuisten van Batalla vond.

Eerste Europese prijs voor Palace

Na iets meer dan een uur ging de storm van Palace liggen. Dus rook Rayo kansen. Maar veel dichter dan wat speldenprikjes kwam de Spaanse ploeg niet. Het slotoffensief was ook weinig overtuigend om de club uit de Premier League te doen wankelen. Na 95 minuten voetbal blies Mariani voor het laatst op zijn fluitje en barstte het feest los.

Crystal Palace won met minimaal verschil in de finale, maar pakte wel de Europese prijs. Zij volgen Chelsea op als Engelse winnaar van de Conference League. Palace mag volgend jaar de competitiefase van de Europa League in, Rayo Vallecano blijft met lege handen achter - op liefst zes gele kaarten na.

Crystal Palace, Champions of Europe ❤️💙 pic.twitter.com/IH4xFdMA3V — Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 27, 2026

De 51-jarige Oostenrijkse voetbaltrainer Oliver Glasner sluit zijn hoofdstuk bij Crystal Palace af met een absoluut hoogtepunt. Hij won eerder de FA Cup en het Community Shield.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover