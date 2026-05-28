Neymar maakte woensdagavond een opvallende entree op het trainingskamp van Brazilië in Teresópolis. De sterspeler van Santos arriveerde per privéhelikopter, maar verscheen vervolgens niet op het trainingsveld. De reden laat weinig lachende gezichten achter in het voetbalgekke land.

De 34-jarige aanvaller liet er geen gras over groeien na de bekendmaking van de definitieve WK-selectie door bondscoach Carlo Ancelotti. De ontlading was groot toen zijn naam werd genoemd. Neymar speelde zijn laatste interland voor Brazilië namelijk al in oktober 2023, nadat hij tegen Uruguay een zware knieblessure opliep. De verwachting was dat hij fit genoeg zou zijn om aan te sluiten, maar de werkelijkheid bleek anders.

Nieuwe dreun voor Neymar

De Braziliaanse voetbalbond bevestigde dat Neymar een individueel programma volgt vanwege klachten aan zijn rechterkuit. Bondsarts Rodrigo Lasmar liet na onderzoek weten dat er sprake is van een graad twee-blessure. ernstiger dan Santos eerder meldde, zo meldt het Braziliaanse Globo. De clubarts van Santos had de blessure nog afgedaan als simpele vochtophoping, maar uit de MRI-scan in Teresópolis bleek een serieuzer verhaal.

Lasmar verwacht dat Neymar twee tot drie weken uit de roulatie is. Dat betekent dat hij de oefenwedstrijden tegen Panama op 31 mei en Egypte op 6 juni sowieso mist. Of hij ook het eerste WK-duel tegen Marokko op 13 juni haalt, is zeer de vraag. Alleen als de meest optimistische prognose uitkomt, is hij op tijd fit.

WK-droom

De aanvaller zelf lijkt zich weinig aan te trekken van de bezorgdheid. Dinsdagavond, na de wedstrijd van Santos in de Copa Sudamericana, reageerde Neymar ontspannen op vragen over zijn kuit. "Hij zit hier, en is nog heel", zei hij met een glimlach. Op de vraag of de blessure een probleem vormt richting het WK was zijn antwoord veelzeggend: "Welk probleem?"

Voor Neymar lonkt bij dit WK zijn vierde deelname met Brazilië. De topscorer aller tijden van de Seleção staat op 79 interlandgoals in 128 wedstrijden en droomt van de wereldtitel die zijn land al sinds 2002 ontgaat. Of hij zijn steentje kan bijdragen, hangt nu volledig af van hoe snel zijn kuit herstelt.

Vervanging mogelijk

De definitieve selectie moet op 1 juni worden ingediend bij de FIFA. Vanaf dat moment zijn wijzigingen alleen toegestaan bij blessure of ernstige ziekte. Mocht Neymar niet fit worden verklaard, kan Brazilië hem tot 24 uur voor de eerste wedstrijd nog vervangen. De druk op het medisch team is daarmee enorm om de sterspeler klaar te stomen.

