Bijna de helft van de clubs in de Premier League zit volgend jaar opgescheept met een dubbel programma. Door de winst van Crystal Palace in de Conference League zijn er in het seizoen 2026/27 een recordaantal clubs actief in Europa.

Crystal Palace legde woensdag beslag op de Conference League. De club uit het zuiden van Londen rekende in de finale af met Rayo Vallecano (1-0). Jean-Philippe Mateta maakte het winnende doelpunt in Leipzig voor de nummer 15 van de Premier League.

Crystal Palace slaagde er bijna 119 jaar niet in om een prijs van betekenis te winnen. Maar de club won vorig jaar de FA Cup en de Engelse Super Cup. De ploeg van de vertrekkende trainer Oliver Glasner mag nu ook een Europese beker in de prijzenkast zetten. Ook verzekerde de ploeg zich van competitiefase Europa League voor volgend seizoen.

Negen clubs in Europa

Dat brengt het totaalaantal Engelse clubs in Europa op negen voor volgend jaar. Kampioen Arsenal gaat met Manchester City, Manchester United, Aston Villa en Liverpool de Champions League in. De ploeg van trainer Arne Slot verzekerde zich op de laatste speeldag van deelname aan het miljardenbal. De nummer 5 van de Premier League plaatste zich met hulp van de UEFA. Zij delen ieder jaar twee bonustickets uit aan de best presterende landen (dit jaar Engeland en Spanje).

Omdat Aston Villa in de top-4 eindigde én de Europa League won, komt er geen zesde Engelse ploeg in de Champions League. Dat ticket gaat naar de nummer 2 van Portugal, Sporting CP. Arsenal kan zaterdag de cup met de grote oren winnen. Dat heeft geen verdere gevolgen voor de verdeling van de Engelse tickets. Bij winst is Shakhtar Donetsk de gelukkige als hoogst gerangschikte landskampioen die niet rechtstreeks geplaatst is.

Wel zijn er wat verschuivingen door de winst van Manchester City in zowel de Carabao Cup als FA Cup. Bournemouth en Sunderland gaan daardoor de competitiefase van de Europa League in. Zij krijgen gezelschap van Conference League-winnaar Crystal Palace. Het laatste Europese ticket gaat naar Brighton & Hove Albion, zij stromen in tijdens de play-offs van de Conference League.

England will have NINE clubs in Europe next season, a new record for a single nation...



𝐔𝐂𝐋:

Arsenal

Man City

Man Utd

Aston Villa

Liverpool



𝐔𝐄𝐋:

Bournemouth

Sunderland

Palace



𝐔𝐄𝐂𝐋:

Brighton



That's almost half of the Premier League 😮‍💨 — Sky Bet (@SkyBet) May 27, 2026

Evenaring van record

Dat er negen Engelse teams meedoen in Europa is geen bijzonderheid, het kwam afgelopen seizoen namelijk ook al voor. Wel is het een evenaring van dat record.

