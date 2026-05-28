Ajax komt een stap dichter bij de aanstelling van zijn nieuwe hoofdtrainer. De vijftigjarige Spanjaard Míchel González, die al enige tijd wordt gelinkt aan de Amsterdammers, heeft donderdag afscheid genomen van Girona. Daarmee ligt de weg naar de Johan Cruijff ArenA open.

Míchel was sinds 2021 trainer van Girona en beleefde er grootse tijden. Hij loodste de club naar de hoogste divisie van Spanje en schreef in het seizoen 2023/2024 geschiedenis door zich met een historische derde plaats te kwalificeren voor de Champions League. In totaal leidde hij de club in 221 officiële wedstrijden.Laat nou alles zien

Afgelopen seizoen liep het echter heel anders. Girona kon zich op de laatste speeldag niet behoeden voor degradatie na een onderling duel tegen mededegradatiekandidaat Elche. De club speelt volgend seizoen op het tweede niveau van Spanje. Míchel had een aflopend contract en besloot dat niet te verlengen. Ook zijn assistenten Salva Fúnez, David Porcel en Juan Carlos Balaguer verlaten de club.

'Míchel is een sleutelfiguur geweest'

Girona liet zich lovend uit over de vertrekkende coach. "Míchel is een sleutelfiguur geweest in de sportieve groei van Girona", staat op de website van de club. "Hij is uitgegroeid tot een van de belangrijkste trainers in de recente geschiedenis van de club." De Spanjaard zelf liet zich nog niet uit over zijn toekomst.

Ajax kan toeslaan

Door het vertrek bij Girona ligt de weg naar Amsterdam nu open. Technisch directeur Jordi Cruijff is naar verluidt al enige tijd bezig met de aanstelling van Míchel als opvolger van interim-trainer Óscar García. Cruijff haalde eerder al een Spaanse coach naar Amsterdam, dus de interesse in de vijftigjarige Madrileen past in dat patroon.

Een bijkomend detail: onder Míchel bij Girona speelde ook Daley Blind. Mocht de Spanjaard de overstap naar Ajax maken, zou dat de deur kunnen openzetten voor een terugkeer van de verdediger naar zijn geliefde oude club.

Rijke ervaring

Voor Míchel zou Ajax zijn vierde trainersklus zijn. Voor zijn tijd bij Girona stond hij aan het roer bij Rayo Vallecano en Huesca. Als speler kwam hij uit voor clubs als Rayo Vallecano, Málaga en Almería. Ajax is naar verluidt in verregaande onderhandelingen en hoopt hem spoedig vast te leggen.

De club wist onlangs een Europees ticket in de wacht te slepen na de gewonnen play-offsfinale tegen Utrecht, goed voor een plek in de voorronde van de Conference League en de bijbehorende miljoenen. Voor een nieuwe trainer wacht er meteen een enorme uitdaging na het uitermate zwakke seizoen.

Míchel Sánchez no continuarà al Girona FC.



El Club vol desitjar al tècnic i al seu staff els majors èxits tant en l’àmbit professional com personal en el futur.



🔗 https://t.co/6UzUbZLzW0 pic.twitter.com/epIrrpQyer — Girona FC (@GironaFC) May 28, 2026

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover