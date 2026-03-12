Twee oud-PSV'ers en een Nederlandse VAR hebben voor veel opschudding gezorgd. In het Champions League-duel tussen Arsenal en Bayer Leverkusen werd in de slotfase de bal op de stip gelegd na een omstreden penaltymoment.

Arsenal is aan de eerste nederlaag van dit seizoen in de Champions League ontsnapt. De Londenaren maakten in de eerste ontmoeting met Bayer Leverkusen in de achtste finales kort voor tijd gelijk: 1-1.

Scheidsrechter Umut Meler uit Turkije gaf in de 89e minuut een strafschop, omdat hij dacht dat oud-PSV'er Malik Tillman een overtreding maakte op Noni Madueke, ook een oud-speler van PSV. Uit de herhaling leek van een overtreding geen sprake. De Nederlandse videoscheidsrechter Rob Dieperink oordeelde dat Arsenal wel recht had op een strafschop. Invaller Kai Havertz scoorde: 1-1. Bayer Leverkusen was kort na rust op voorsprong gekomen. Aanvoerder Robert Andrich kopte raak uit een hoekschop.

'Wat een walgelijke tackle'

Online onstond er veel dicussie over het besluit van de Nederlandse VAR om de strafschop te laten staan. Voetbalfans reageren massaal via X. "Een grote grap", wordt er bijvoorbeeld geschreven. "Geen idee waar de VAR naar zat te kijken."

"Wat een walgelijke tackle. Gelukkig is Noni oké", schrijft iemand anders cynisch bij beelden van de overtreding. Het enige contactmoment tussen de twee spelers leek te zijn tussen de rug van Tillman en de voet van Madueke. "De grootste diefstal ooit."

What a disgusting tackle, glad Noni’s ok 🙏 pic.twitter.com/lp61BJyUqX — Hater Central (@TheHateCentral) March 11, 2026

Arsenal won dit seizoen in de competitiefase van de Champions League alle acht wedstrijden en plaatste zich zo rechtstreeks voor de achtste finales. De tweede ontmoeting is volgende week in Londen. Bij Bayer Leverkusen had Ernest Poku een basisplaats en bij Arsenal deed Jurriën Timber vanaf het begin mee.