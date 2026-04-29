De Nederlandse arbitrage heeft de halve finale van de Champions League tussen Atletico Madrid en Arsenal flink kleur gegeven. Scheidsrechter Danny Makkelie gaf liefst drie penalty's, waarvan er één door ingrijpen van VAR Dennis Higler werd teruggedraaid. De stand tussen de twee verdedigend-ingestelde teams bleef daardoor steken op 1-1.

Er zat een Nederlands tintje aan het duel en niet alleen omdat de assistent-trainer van Arsenal Albert Stuivenberg is. De hele arbitrage was namelijk Nederlands en hoofdarbiter Makkelie drukte aan het einde van de eerste helft een enorme stempel op het duel. Hij besloot een duwtje in de rug van Arsenal-spits Victor Gyökeres te bestraffen met een penalty voor de Engelsen.

Geen ingreep VAR

Tot dat moment was het vooral verdedigen geblazen wat beide ploegen lieten zien. Maar bij een zeldzaam moment van balverlies van Atletico in eigen huis, profiteerde Arsenal. Ex-Feyenoorder David Hancko duwde Gyökeres licht in zijn rug en Makkelie wees meteen naar de stip. Ook VAR Dennis Higler deed er niks aan en dus bleef de penalty staan. Gyökeres scoorde en Makkelie kreeg heel het Wanda Metropolitano over zich heen.

Aan de zijlijn deed Atletico-trainer Diego Simeone er alles aan om de scheidsrechterljke beslissingen te beïnvloeden, maar werd hij gekalmeerd en afgeremd door de Nederlandse vierde official Serdar Gözübüyük. Direct na rust kreeg Makkelie weer het Madrileense stadion tegen zich gekeerd. Eerst massaal omdat hij een handsbal van Arsenal in het strafschopgebied over het hoofd zag.

Een paar minuten later was de Nederlandse arbiter ineens weer de beste vriend van de thuisfans, want hij besloot om na ingrijpen van VAR Dennis Higler om alsnog een strafschop aan de thuisclub te geven. Julian Alvaraz knalde vanaf de stip keihard raak en zorgde voor de 1-1 stand.

Grote kans Atletico

Buiten de penalty's om was het vooral verdedigen wat beide teams deden. Arsenal is daar ontzettend bedreven in, want kreeg dit CL-seizoen pas zes goals tegen, inclusief de penalty van Alvaraz. Toch mocht het keeper David Raya bedanken voor het feit dat het bij 1-1 bleef. De Spaanse doelman redde uitstekend op een grote kans van Ademola Lookman. De Nigeriaan draaide zich knap vrij en had een vrij schot, maar vond Raya op zijn weg.

Nog een VAR-ingreep

De arbitrage had het er maar druk mee in Madrid, want VAR Higler riep Makkelie in de laatste tien minuten voor een tweede keer naar het scherm. De Nederlandse scheids gaf Arsenal een tweede penalty, nadat Hancko zijn voet op die van invaller Eberechi Eze leek te planten. Na uitgebreid kijken besloot Makkelie toch maar om zijn beslissing terug te draaien. Daar bleef het bij, want Atletico wilde geen risico's nemen in de laatste minuten: 1-1.