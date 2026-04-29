Danny Makkelie heeft woensdag een flinke stempel gedrukt op de halve finale van de Champions League tussen Atletico Madrid en Arsenal. De Nederlandse scheidsrechter wees aan het einde van de eerste helft naar de stip na een ogenschijnlijk lichte duw in de rug van Arsenal-spits Victor Gyökeres.

Makkelie werd meteen na zijn beslissing belaagd door spelers van de thuisploeg. Aan de zijlijn ging Atletico-trainer Diego Simeone uit zijn dak. Niemand met een rood-wit en Spaans hart vond het een penalty en ook de Ziggo Sport-commentator twijfelde openlijk aan die beslissing. Maar kennelijk was het geen opzichtige fout van Makkelie, want de eveneens Nederlandse VAR Dennis Higler greep niet in.

Ronald de Boer in kamp-penalty

Daardoor bleef de penalty staan en benutte Gyökeres de buitenkans voor de 0-1 stand. Atletico-aanvoerder Koke beklaagde zich flink en ging ook na het fluitsignaal voor de rust verhaal halen. Toch bleef de beslissing staan en was ex-Feyenoorder David Hancko de schlemiel. Hij duwde de Zweedse spits in zijn rug. Ronald de Boer, analist bij Ziggo Sport, was het in de rust eens met de beslissing van Makkelie.

"Ik zit in het kamp-penalty", zei de voormalig speler van Ajax en Oranje. "Hancko maakt een verkeerde inschatting en loopt er dom tegenaan. Gyökeres maakt daar slim gebruik van, maar eigenlijk moet Hancko hem laten staan. Gyökeres komt er dan namelijk helemaal niet bij." Co-analist Jaap Stam zit wat anders in de wedstrijd. "Ik vind de penalty makkelijk gegeven, maar als verdediger moet Hancko ook slimmer zijn."

'Wel een heel lichte penalty, als je 'm al geeft'

De ex-centrale verdediger van onder meer Ajax, AC Milan en Manchester United vindt het echter ook slim toneelspel van de Arsenal-spits en vindt dat Atletico 'het ook over zichzelf afriep'. "Met de manier van verdedigen wat zij doen... Met zoveel man teruggetrokken spelen, dan krijg je dat mensen tegen elkaar aanlopen. Maar het is wel een heel lichte penalty, als je 'm al geeft."

Enkele vragen over, volgens commentator discutabele, strafschop bij #atmars 100% Overtreding in strafschopgebied is gewoon een 100% strafschop — Mario van der Ende (@MariovanderEnde) April 29, 2026

'Honderd procent strafschop'

Ook ex-topscheidsrechter Mario van der Ende is het met de inschatting van arbiter Makkelie en VAR Higler eens. "100 procent overtreding in strafschopgebied is gewoon een 100 procent strafschop", schrijft hij op sociale media. Meteen na rust liet VAR Higler zich wel gelden. Hij riep Makkelie naar het scherm om een handsbal van Arsenal te beoordelen. Na het zien van de beelden gaf Makkelie alsnog een strafschop, waardoor het 1-1 werd.