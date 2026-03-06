Micky van de Ven is vrijdag afgemaakt in de Britse pers. De Nederlander kreeg rood in de wedstrijd tegen Crystal Palace en zag zijn ploeg drie goals tegenkrijgen in de eerste tien minuten dat hij van het veld was. De Britse kranten zijn niet mals en delen massaal onvoldoendes uit aan Van de Ven.

The Daily Mail noemt de prestatie van Spurs tegen Crystal Palace een 'masterclass in zelfvernietiging'. Van de Ven zorgde er dus voor dat de ploeg van coach Igor Tudor al snel met tien man kwam te staan en daardoor binnen tien minuten een 1-0 voorsprong weg gaf en 3-1 achter kwam. De Nederlander kreeg van de Britse krant dan ook een 4 voor zijn optreden tegen de stadsgenoten.

'Onbegrijpelijke roekeloosheid'

'Spurs met een oliedomme Van de Ven', schrijft The Daily Express in het artikel met de cijfers voor de Tottenham Hotspur-spelers. De Britse krant geeft de Nederlandse verdediger zelfs een 2 voor zijn optreden tegen Crystal Palace. 'Ongekende stupiditeit', luidt de conclusie over Van de Ven. 'Aanvoerder van vanavond, maar zijn vlaag van verstandsverbijstering veranderde alles toen hij Ismaila Sarr terugtrok en rood kreeg.'

To The Lane and Back, fanmedium van Spurs, gaat zelfs nog verder met hun punt voor Van de Ven. De Nederlander krijgt een 1 nadat hij 'de degradatiezorgen voor Tottenham Hotspur vergrootte'. 'Een moment van onbegrijpelijke roekeloosheid die precies laat zien hoe het seizoen van Spurs gaat. Spurs had alles onder controle tot Van de Ven Sarr terugtrok. De scheidsrechter had geen keus en moest rood trekken. Het was de actie van een speler die zijn verstand uitschakelde op een cruciaal moment. De consequenties kwamen gelijk en waren verschrikkelijk', luidt het oordeel van het fanmedium.

Fans vluchten uit stadion

In The Sun wordt de situatie van Tottenham Hotspur omschreven door beelden van buiten het stadion. Daar liepen grote groepen fans al weg tijdens de rust om naar huis te gaan. De situatie van Spurs wordt alsmaar nijpender nu het gat met de degradatiestreep nog slechts één punt is. De ploeg van Tudor neemt het in de volgende competitiewedstrijd op tegen Liverpool, maar daarna volgt een cruciale wedstrijd. Dan komt directe concurrent in de strijd om degradatie Nottingham Forest op bezoek.