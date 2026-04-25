De titelstrijd in de Engelse Premier League tussen Arsenal en Manchester City mag dan spannend zijn, het weegt niet op tegen wat er vier divisies lager gebeurt. De voetbalpiramide in Engeland is open en dus was het land zaterdag in de ban van de ontknoping van de National League, het hoogste amateurniveau. Daar vochten nummer 2 Rochdale en koploper York in de allerlaatste wedstrijd onderling om de titel en de enige promotieplek naar de profs in de League Two. Daar geberude het ondenkbare.

Na 45 van de 46 gespeelde wedstrijden in de National League was het verschil tussen de nummers één en twee twee punten. In de allerlaatste wedstrijd moest de koploper de voorsprong zien vast te houden op bezoek bij de vastberaden nummer twee in Rochdale.

Knotsgekke blessuretijd

Toch leek de ontknoping aanvankelijk minder sensationeel dan verwacht. Na de reguliere speeltijd stond het namelijk nog 0-0. Maar in de blessuretijd leek Rochdale toch nog te stunten in eigen huis. Dankzij het doelpunt van spits Emmanuel Dieseruvwe nam de ploeg de koppositie over.

Maar de wedstrijd was nog niet gespeeld en York liet zich niet kennen. Zo'n vijf minuten later viel de gelijkmaker binnen via Josh Stones en kon York weer feestvieren. Kort daarna werd er afgefloten. De ploeg promoveert dus naar de League Two.

Bij York hadden ze gehoopt dat het titelfeest en daarmee promotie naar de Football League in Engeland, afgelopen weekend al beslist was. De spelers, staf en fans stonden in de starthouding om een gigantisch feest los te laten barsten, want Rochdale was op weg bij Braintree om de titelstrijd in de 45ste wedstrijd op te geven.

De ploeg van trainer Jim McNulty kreeg in de 91ste minuut van de wedstrijd de 1-1 om de oren en daarmee was York virtueel zeker van de eerste plek en alles wat daarbij hoort. Zelf had het al gewonnen van Yeovil Town en dus leek het feest na de 1-1 van degradant Braintree de definitieve beslissing te brengen. Totdat Emmanuel Dieseruvwe in de negende minuut van de blessuretijd tóch nog de 2-1 voor Rochdale maakte.

Ontknoping van jewelste

En dus kreeg de National League een ontknoping van jewelste. York beleefde het allerbeste seizoen ooit, met 104 punten uit 45 wedstrijden en 110 gescoorde doelpunten in 32 overwinningen.

Nederlander bij Rochdale

York won dit seizoen al twee keer van Rochdale: een keer met 1-2 in de finale van de FA Cup-kwalificaties en thuis in de zevende speelronde werd het 4-1 tegen de rivalen van zaterdag. Vanuit Nederlands oogpunt valt er voor Rochdale te juichen, want daar staat landgenoot Immanuelson Duku (33) onder contract. Hij scoorde één keer in drie wedstrijden voor de club. De voormalig amateurspeler van Abcoude, Breukelen en Eemdijk speelt al sinds 2015 onafgebroken in de laagste divisies van Engeland. Hij stond in 2022/2023 zelfs onder contract bij York...