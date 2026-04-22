De geschiedenis lijkt zich opnieuw te gaan herhalen voor Arsenal. De Engelse topclub, die bekend staat om de vele tweede plekken, stond zo'n beetje het hele seizoen bovenaan. Maar doordat de ploeg van trainer Mikel Arteta hopeloos uit vorm is, heeft concurrent Manchester City ze inmiddels ingehaald. Zij wonnen woensdag nipt van Burnley.

Het zou dit seizoen dan eindelijk weer eens moeten gebeuren voor Arsenal. Voor het eerst sinds 2004, toen de Invincibles met overmacht de titel grepen, zouden The Gunners dan eindelijk weer kampioen van Engeland moeten worden. Ze stonden zeer lang bovenaan, en op een gegeven moment zelfs negen punten voor, maar inmiddels dreigt een nieuw doemscenario voor de club uit Noord-Londen.

De voorsprong van Arsenal op concurrent Manchester City is inmiddels niet meer bestaand. Nadat Arsenal vorige week in een direct duel met City pijnlijk onderuit ging, en daarvoor ook al met 2-1 verloor van het nietige Bournemouth, staan beide ploegen na woensdag weer op gelijke hoogte. Bij Arsenal is Oranje-international Jurriën Timber al het hele seizoen vaste waarde.

Nipte zege City

City speelde woensdag een inhaalwedstrijd tegen Burnley. Er stond sowieso veel op het spel, daar de thuisclub moest winnen om nog kans te maken op handhaving. Namens Burnley stonden Nederlanders Quilindschy Hartman en Zian Flemming in de basis, terwijl Nathan Aké en Tijjani Reijnders bij de bezoekers de hele wedstrijd vanaf de bank toekeken.

Het enige doelpunt in stadion Turf Moor viel al na vijf minuten spelen. Uiteraard was het de Noorse superspits Erling Haaland die scoorde. Na een goede pass van Jeremy Doku rondde de sterke aanvaller beheerst af. Het was de 24e competitietreffer van het seizoen voor Haaland. Ondanks een reeks kansen voor City bleef het bij de ene treffer.

Spannende titelstrijd

Door de overwinning van City hebben zowel zij als Arsenal nu zeventig punten in de Premier League. Het doelsaldo van The Citizens is wel aanzienlijk beter, waardoor zij nu op pole position liggen om de titel te grijpen. In de Premier League staan er nog vijf wedstrijden op het spel, waardoor de titelrace ongekend spannend zal worden. Arsenal heeft op papier wel een moeilijker schema, en is ook nog actief in de Champions League, waardoor de vrees van veel fans om wederom tweede te worden steeds realistischer wordt. Burnley zal volgend seizoen acteren in het Championship, een niveau lager.