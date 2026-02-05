Van kampioensgeluk op de platte kar tot Champions League-avonden in Europese topstadions: Marco van Ginkel heeft het allemaal meegemaakt. De 33-jarige middenvelder, tweevoudig landskampioen met PSV en oud-speler van onder meer Chelsea en AC Milan, zet nu definitief een punt achter zijn loopbaan als profvoetballer. "Dat is het me niet waard", vertelt Van Ginkel openhartig.

Van Ginkel heeft een prachtige carrière achter de rug, maar hij gaat één ding het meest missen. "Ik kan me herinneren dat ik ooit in Alkmaar een penalty binnen kon schieten en dat we in tien minuten een 2-0 achterstand omdraaiden. Dat was vlak voor het kampioenschap van 2018. Die totale euforie en het gevoel van scoren voor tienduizenden mensen is denk ik met niets te vergelijken. Dat ga ik misschien wel het meest missen. De adrenaline die dan vrijkomt? Ongekend", zegt Van Ginkel tegen het Eindhovens Dagblad.

Familie boven voetbalgeluk

De keuze om te stoppen komt niet alleen voort uit sportieve overwegingen, maar ook uit zijn privésituatie. Van Ginkel had aanbiedingen van clubs verre oorden, maar daar had hij geen trek in. "Ik wilde zelf niet zo ver weg zijn van mijn familie en daarnaast vond ik dat een te zware opgave voor mijn gezin. Ik voetbal dan en red me waarschijnlijk wel, maar mijn vrouw en dochter zitten in zo’n situatie alleen in een vreemd land. Dat is het me niet waard. De tijd is gekomen om iets anders te gaan doen", zegt hij resoluut.

De achtvoudig international van het Nederlands elftal beseft dat hem een lastige periode te wachten staat zonder voetbal, maar kijkt tegelijk uit naar een toekomst zonder de constante druk van móéten presteren. "De laatste tijd ben ik het leven buiten het veld ook meer gaan waarderen. Ik ga me niet meteen ergens volle bak op storten en praat onder meer met een ontwikkelcoach van De OntwikkelStudio om te kijken wat het beste bij me past."

"Inmiddels heb ik de UEFA-studie voetbalmanagement gedaan, iets wat me altijd heeft geïnteresseerd. Ik hou van ondernemen en denk in een betaald voetbal organisatie in de toekomst van waarde te kunnen zijn. Mijn interesse is breed. Analist op tv zou ik zeker ook leuk vinden. Er gaan nog mooie dingen gebeuren", gaat Van Ginkel verder. "Ik heb veel contacten overgehouden aan mijn carrière, in verschillende landen. Daarmee denk ik dat ik voor een club in de toekomst van waarde kan zijn. Bestuurlijk? Ja, dat zou best kunnen in de toekomst. Maar natuurlijk stapsgewijs."

Blessureleed rode draad door carrière

Toch blijft één aspect zijn loopbaan tekenen: blessureleed. In totaal miste hij liefst 223 wedstrijden, maar vooral de zware knieblessure in het seizoen 2017/2018 springt uit het oog. "Die zware knieblessure is een smet op mijn carrière en sowieso is geblesseerd zijn nét te veel een rode draad geweest. Ik vraag me nog weleens af wat er anders allemaal mogelijk had kunnen zijn, maar ik weet ook dat dat geen zin heeft. Die dingen zijn me overkomen, maar ik ben ook trots dat ik terug wist te vechten en na al die fysieke ellende nog aanvoerder van PSV mocht zijn. Het lichaam werkte niet altijd mee. Toch was ik zestien jaar profvoetballer en dat kan niet iedereen zeggen", besluit Van Ginkel, die als laatste bij het Portugese Boavista speelde.