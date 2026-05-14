Pep Guardiola staat al bijna tien jaar aan het roer bij Manchester City, maar daar zou na dit seizoen zomaar verandering in kunnen komen. Er zijn namelijk beelden opgedoken waarop het lijkt alsof er een afscheidsvideo voor de Spaanse manager wordt opgenomen.

Guardiola verlengde in november 2024 nog zijn contract bij Manchester City. Daardoor ligt de Spaanse toptrainer in principe tot de zomer van 2027 vast bij de Engelse grootmacht. Als hij die verbintenis uitdient, staat hij liefst elf jaar aan het roer in Manchester.

Vertrek?

Toch blijft er volop gespeculeerd worden over zijn toekomst. Zo meldde het toonaangevende L’Équipe in april al dat de Spanjaard het na tien seizoenen in Manchester mogelijk mooi geweest vindt.

Nu wordt de speculatie verder aangewakkerd. Op X circuleert namelijk een video waarin te zien is hoe Guardiola door de middencirkel loopt, omringd door alle prijzen die hij met Manchester City heeft gewonnen. Dit doet voor veel mensen op het sociale medium denken aan de opnames van een afscheidsvideo. De beelden lijken stiekem te zijn gemaakt door iemand op de tribune, die meekeek bij de opnames.

Been sent this… Pep's leaving video? 🧐 — Stretford Paddock (@StretfordPaddck) May 14, 2026

Succesvolle periode

Guardiola begon in het seizoen 2016/2017 als manager van Manchester City. Sinds zijn komst heeft hij de prijzenkast op indrukwekkende wijze gevuld met maar liefst zes landstitels, twee FA Cups, vijf League Cups, drie Community Shields, de Champions League en de UEFA Super Cup.

Nog twee mogelijke prijzen

Er kan zelfs nog een zevende landstitel bijkomen. Guardiola en Manchester City zijn namelijk nog volop verwikkeld in de strijd om de Premier League-titel. De ploeg uit Manchester staat momenteel tweede, met twee punten achterstand op koploper Arsenal en nog twee wedstrijden te gaan. Op doelsaldo is City zelfs licht in het voordeel: Arsenal staat op +42, terwijl City op +43 staat én bovendien vaker heeft gescoord.

De ploeg van Guardiola staat zaterdag eerst nog in de FA Cup-finale tegen Chelsea. Daarna kan de volledige focus op de zinderende titelstrijd in de Premier League. City speelt nog uit tegen Bournemouth en sluit thuis af tegen Aston Villa. Arsenal ontvangt eerst het al gedegradeerde Burnley van Quilindschy Hartman en Zian Flemming, waarna de Londenaren hun seizoen afsluiten met een uitwedstrijd tegen Crystal Palace.

