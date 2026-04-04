Arne Slot krijgt er flink van langs na de afstraffing van Liverpool door Manchester City in de kwartfinale van de FA Cup. Na de 4-0 van de thuisploeg klonken er al spreekkoren richting de Nederlandse trainer over een ontslag. De situatie lijkt onhoudbaar in Engeland.

De druk op Slot neemt toe nu met de beker een nieuwe prijs uit zicht is, merkt Daily Mail op. Liverpool strandde eerder dit seizoen al in de League Cup. De club doet qua prijzen alleen nog mee in de Champions League, waar woensdag in de kwartfinale de eerste ontmoeting met Paris Saint-Germain wacht. In de Premier League staat Liverpool op plek vijf, 21 punten achter koploper Arsenal.

Tabloid The Sun denkt dat de dagen van de trainer geteld zijn. "De ongelukkige opstapeling van gebeurtenissen voedt de nachtmerrie voor Arne Slot", schrijft het medium. "Zijn functie staat al onder druk in dit matige seizoen van Liverpool."

"Het helpt niet mee dat het publiek you're getting sacked in the morning liet horen". Dat gebeurde bij de 4-0-achterstand van Liverpool. De krant wijst zelfs al een opvolger aan voor Slot. "Voormalig Liverpool-middenvelder Xabi Alonso wordt al gelinkt aan de rol sinds hij werd ontslagen door Real Madrid eerder dit jaar." Hij zou ook geïnteresseerd zijn in de functie. "Er kan een snelle verandering komen in de dug-out op Anfield, liever vandaag dan morgen."

Volgens BBC heeft de ploeg van Arne Slot "moeilijke vraagstukken te beantwoorden." "De tragedie is compleet", meldt The Guardian, dat ook wijst naar vertrekkende aanvaller Mohamed Salah. "Hij was een schaduw van de werelspeler die hij een jaar geleden was."

Salah miste bij 4-0-achterstand een penalty. Het uitvak in Etihad had ook genoeg gezien. De Liverpool-fans verlieten het stadion massaal voor het laatste fluitsignaal.