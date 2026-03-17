Tottenham Hotspur is bezig aan een dramatisch seizoen. De gevallen topclub moet vrezen voor degradatie en ook in Europa lijkt uitschakeling aanstaande. Volgens diverse geruchten zouden de spelers van Spurs daar helemaal niet mee bezig zijn. Onder hen Micky van de Ven, die zich fel uitspreekt tegen de roddels.

Micky van de Ven vindt het 'onzin' om te suggereren dat de spelers van Tottenham Hotspur onverschillig staan ​​tegenover de dreiging van degradatie uit de Premier League. Dat zei de Nederlandse verdediger op een persconferentie in aanloop naar het thuisduel van woensdag met Atlético Madrid in de achtste finales van de Champions League.

'Hoe kan dit nou?'

"Het enige wat ik kan zeggen is dat het niet waar is", aldus Van de Ven. "Laatst lazen we iets over een speler die tegen iedereen zei dat hij waarschijnlijk zou vertrekken en zich niets aantrok van de situatie. Toen dachten we: hoe kan dit nou? Mensen verzinnen gewoon dingen."

"Het is ook frustrerend voor ons, want het zorgt voor nog meer problemen, omdat de fans het beginnen te geloven", vervolgt de rappe verdediger. "Geloof me, iedereen die op het veld staat, de staf, de spelers, iedereen, maakt zich enorm zorgen over de situatie waarin we ons nu bevinden."

Dramatisch seizoen

Tottenham staat op de zestiende plaats in de Premier League, met maar 1 punt meer dan nummer 18 West Ham United. De nummers 18 tot en met 20 degraderen naar het tweede niveau in Engeland. Voor de gevallen topclub uit Noord-Londen wordt die dreiging dus steeds realistischer. Sinds 1978 kwamen de Spurs niet meer in actie op een lager niveau.

Tot overmaat van ramp lijkt ook uitschakeling in de Champions League dichtbij voor de ploeg van Van de Ven en mede-international Xavi Simons. De eerste confrontatie tegen Atlético Madrid werd in Spanje met 5-2 verloren, vooral door de blunderende tweede doelman Antonin Kinsky. Daardoor is het een hels karwei om die score in de thuiswedstrijd nog om te buigen.

Kritiek op Van de Ven

De afgelopen weken kwam er ook steeds meer kritiek op het jeugdexponent van FC Volendam. Waar Van de Ven vorig seizoen nog de grote man was, door zijn supersave in de finale van de Europa League, is hij deze jaargang steeds vaker de schlemiel. "Mentaal is het pittig, maar het hoort bij het leven", liet de verdediger daar eerder over optekenen in gesprek met Ziggo Sport.