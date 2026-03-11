De jonge Tottenham-doelman, Antonin Kinsky, was het middelpunt van alle voetbalgesprekken na de wedstrijd van gisteravond tegen Atlético Madrid. De Tsjechische goalie ging tweemaal zwaar in de fout en werd, alsof het nog niet pijnlijk genoeg was, na slechts zeventien minuten gewisseld. Daags na zijn optreden kwam hij met een korte reactie.

Trainer Igor Tudor gaf hem het vertrouwen in plaats van de vaste eerste doelman Guglielmo Vicario, maar die keuze bleek desastreuse gevolgen te hebben. In nota bene zijn Champions League-debuut ging de Tsjech tweemaal in de fout op een knullige manier. Volgend daarop werd de jonge goalie al na zeventien minuten gewisseld voor zijn concurrent. Toen keek zijn ploeg al tegen een 3-0 achterstand aan. Een ongeziene zet in het voetbal. Coach Tudor toonde zich bikkelhard.

Kritiek op wissel

Tudors beslissing om hem zo vroeg te wisselen, leidde tot felle kritiek van Engelse media en experts. Onder meer (oud-) keepers Joe Hart en David De Gea spraken publiekelijk hun steun uit voor de jonge doelman. "Niemand die nooit keeper is geweest, weet hoe dit voelt", aldus De Gea. Zij vinden dat de Kroatische trainer zijn pupil in bescherming hadden moeten nemen.

Excuses Kinsky

De dag na de wedstrijd sprak de grote schlemiel zich uit via sociale media. Inmiddels is die post wel al weer verwijderd. De Tsjechische sluitpost toonde zich schuldbewust en baalde ontzettend van zijn optreden. Wel heeft hij veel kracht gehaald uit alle steunbetuigingen.

"Als doelman droom je van grote avonden zoals deze, maar voetbal is soms een wreed spel en alles kan plotseling misgaan. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn fouten", zo begint Kinsky.

'Hartverscheurend'

Ook over zijn trieste aftocht, na dus maar iets meer dan een kwartier spelen, deed wat met de keeper. "De vroege wissel is pijnlijk, en het verlaten van het veld was een van de meest hartverscheurende momenten in mijn carrière. Ik besef dat dit allemaal deel uitmaakt van voetbal. Je valt, maar je moet de kracht vinden om weer op te staan", vertelt hij daarover.

"Ik ben dankbaar voor mijn teamgenoten en fans die me zelfs in zulke momenten bleven steunen. Jullie steun betekent alles voor me. Ik beloof dat ik nog harder zal werken om terug te komen en mijn kwaliteiten te bewijzen", besluit een schuldige Kinsky.

Champions League

Het is allerminst zeker dat Kinsky voorlopig nog in actie komt in het miljardenbal. Na de 3-0 achterstand binnen een kwartier eindigde de wedstrijd tussen Atlético Madrid en Tottenham Hotspur uiteindelijk in een 5-2 overwinning voor de thuisploeg. Daarmee lijkt de volgende ronde onbereikbaar voor de Engelsen. Bovendien is de verwachting dat eerste doelman Vicario volgende keer gewoon weer tussen de palen start.