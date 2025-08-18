Het zijn fantastische tijden voor Ryan Gravenberch en zijn vriendin Cindy Peroti. Een week geleden beviel de vriendin van de voetballer van een dochtertje. Inmiddels heeft het koppel een prachtige foto gedeeld.

"Ons kleine wondertje is gearriveerd", schrijven de twee bij de foto die ze op maandagavond op Instagram hebben geplaatst. Op heb beeld is te zien hoe het koppel samen de hand van hun pasgeboren dochtertje vasthouden.

Gravenberch en Peroti krijgen volop prachtige reacties onder de foto. Liverpool-teamgenoten als Dominik Szoboszlai en Curtis Jones reageren met hartjesogen, net zoals Noa Lang, zijn teamgenoot bij het Nederlands elftal.

Geboorte

Door de geboorte van zijn kind miste Gravenberch de laatste twee wedstrijden van Liverpool. Coach Arne Slot maakte voorafgaand aan de Community Shield-wedstrijd tegen Crystal Palace bekend dat zijn vriendin die nacht was bevallen. Het gemis van de Nederlandse middenvelder was merkbaar, want Liverpool greep naast de eerste prijs van het seizoen.

De Nederlandse middenvelder heeft nog in ieder geval een kleine week om samen met zijn vriendin van het kindje te genieten. Pas op maandag 25 augustus moet Liverpool weer aan de bak. Ze nemen het dan op tegen Newcastle United.

Gelukkig samen

Het stel is sinds 2018 samen. In dat jaar sprak Gravenberch voor het eerst openlijk over Peroti. Bij belangrijke momenten in zijn carrière was zij altijd dichtbij. Zo deelde ze trots beelden van zijn transfer naar Engeland, vierde ze successen mee bij Ajax en moedigde ze hem aan tijdens het EK van afgelopen zomer.

Waar Gravenberch als voetballer actief is, heeft Peroti ervaring als verzorgster in een revalidatiecentrum. Of ze dat ook na Gravenberchs buitenlandse avonturen nog steeds doet, is niet helemaal bekend. Wel zou haar motto ‘pluk de dag’ zijn.

