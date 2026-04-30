Bondscoach Ronald Koeman moet vrezen voor nóg meer tegenvallers in aanloop naar het WK voetbal. De oefenmeester van het Nederlands elftal kreeg al twee flinke klappen te verwerken met het afhaken van Xavi Simons en Jerdy Schouten voor het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Tijdens het Kampioensdiner van de Keuken Kampioen Divisie reageerde Koeman op dat nieuws.

Schouten liep zijn zware blessure op in het thuisduel van PSV tegen FC Utrecht, terwijl Simons geblesseerd uitviel tegen Wolverhampton Wanderers. Beide spelers staan naar verwachting tot 2027 aan de kant met een kruisbandblessure. Kijkt Koeman inmiddels met samengeknepen billen naar wedstrijden van Oranje-internationals? "Ik durf nog wel te kijken, maar ik hoop natuurlijk wel dat iedereen fit blijft", zegt de bondscoach.

'Dat is pijnlijk'

Niet alleen bij Oranje ging het mis, ook internationals als Lamine Yamal, Hugo Ekitiké en Luka Modric raakten al geblesseerd. Dat is Koeman ook opgevallen. "Een kleine blessure is niet zo'n probleem, maar de laatste weken raken wel veel spelers geblesseerd", merkt hij op. "Dat heeft al een streep gezet door het WK van Jerdy en Xavi. Dat is pijnlijk voor mij, maar vooral voor de spelers", stelt Koeman tijdens het KKD Kampioensdiner.

Reactie van Schouten

Het slachtoffer van de zware knieblessure reageerde donderdagavond bij de talkshow van Eva Jinek óók op zijn blessurenieuws. "Op dit moment heb ik nog veel pijn. Er zit nog veel vocht in de knie, dat helpt wel beetje tegen de pijn. Dat scheelt iets. Ik denk dat de echte pijn pas na de operatie is", zegt Schouten, die daarna pas écht kan beginnen aan zijn herstel.

Volgens Schouten leefde Koeman ook echt mee met de middenvelder van PSV. "Hij dacht aan mij als persoon. Hij had het mij zo gegund en vond dat ik belangrijk was voor het elftal."

Deadline voor definitieve selectie

Het WK voetbal begint op 11 juni met de openingswedstrijd Mexico - Zuid-Afrika. Het Nederlands elftal speelt op 14 juni de eerste wedstrijd tegen Japan. Het is nog de vraag wie Koeman oproept als vervangers van Simons en Schouten. Op het middenveld wordt de spoeling wel erg dun. In mei zal Koeman meer duidelijkheid geven als zijn eerste selectiemoment voorbij komt. Op 11 mei is de eerste deadline, waar de bondscoaches een voorlopige lijst moeten indienen. Uiterlijk 1 juni moet de definitieve selectie bekend zijn.